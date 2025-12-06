خبرگزاری کار ایران
تخفیف ۷۰ درصدی بلیت نمایش‌های تئاترشهر به مناسبت «روز دانشجو»

بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه به مناسبت فرا رسیدن «روز دانشجو» برای دانشجویان تمامی رشته‌های تحصیلی با ۷۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، با تصمیم مدیریت تئاتر شهر و همراهی گروه‌های نمایشی، بخشی از ظرفیت فروش بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش این مجموعه روز یکشنبه شانزدهم آذرماه به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو با ۷۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود. 

تمامی دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی می‌توانند روز یکشنبه شانزدهم آذرماه با مراجعه حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر و ارائه کارت دانشجویی نسبت به دریافت تسهیلات تخفیف ۷۰ درصدی خرید بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در این مجموعه اقدام نمایند. 

براساس این گزارش گیشه مجموعه تئاتر شهر طبق سنوات گذشته روزهای یکشنبه هرهفته نیز، بلیت آثار نمایشی به صحنه رفته در این مجموعه را برای دانشجویان با ۵۰ درصد تخفیف به فروش می‌رساند. 

هم اکنون نمایش‌های «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار اصلی، «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه در تالار چهارسو، «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی در تالار قشقایی، «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری در تالار قشقایی، «زندگی در تئاتر» به کارگرانی حبیب دانش در تالار سایه، «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی در تالار سایه، «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیر در کارگاه نمایش میزبان علاقمندان تئاتر هستند.

