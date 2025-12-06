خبرگزاری کار ایران
آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو و هفته پژوهش، امکان بازدید رایگان دانشجویان و خانواده‌های محترم آنان از بخش‌های مختلف موزه از ۱۸ تا ۲۷ آذرماه فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همزمان با فرا رسیدن روز دانشجو و هفته پژوهش، به همت مدیریت آموزش و پژوهش این مجموعه و به منظور ترویج فرهنگ مقاومت، تقویت هویت ملی و ایجاد بسترهای مناسب برای تحقیق و پژوهش‌های مرتبط با تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برنامه بازدید رایگان برای دانشجویان و خانواده‌های محترم آنان را تدارک دیده است.

این طرح از ۱۸ تا ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ اجرا می‌شود و طی آن دانشجویان می‌توانند با حضور در موزه، ضمن بازدید از تالارهای مختلف، از اسناد، روایت‌ها و آثار ارزشمند دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌صورت رایگان بهره‌مند شوند.

همچنین در راستای غنا بخشیدن به این برنامه فرهنگی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اکران ویژه فیلم «اتاقک گِلی» ــ روایتی هنرمندانه از عملیات مرصاد ــ را برای دانشجویان در نظر گرفته است تا علاقه‌مندان ضمن بازدید، از این برنامه فرهنگی ـ آموزشی نیز بهره‌مند شوند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر رسالت خود در توسعه آگاهی تاریخی میان نسل جوان، این فرصت را فراهم کرده است تا دانشجویان در فضایی علمی، فرهنگی و الهام‌بخش، ارتباط عمیق‌تری با تاریخ مقاومت کشور برقرار کنند.

این مجموعه ملی در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و در روزهای جمعه و ایام تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۷به نشانی میدان ونک – بزرگراه شهید حقانی – انتهای خیابان سرو – روبروی پارک طالقانی پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

