«ائتلاف» آرمین امیریان به الجزایر رفت
ویدیوآرت «فراتر از ائتلاف» از آرمین امیریان در جشنواره بینالمللی هنر معاصر الجزایر به نمایش درآمد.
به گزارش ایلنا، اثر هنری «ائتلاف» (Coalition) که در سال ۲۰۱۵ توسط آرمین امیریان خلق شده و از آثار شناختهشده این هنرمند به شمار میرود، در قالب ویدیوآرت در نهمین دوره جشنواره بینالمللی هنر معاصر الجزایر (International Festival of Contemporary Art) به نمایش درآمد.
این اثر طی سالهای گذشته در مجموعهها و نمایشگاههای مختلف حضور داشته و موفق به کسب جوایزی نیز شده است. علاوه بر آن، ویدیوآرت این اثر با عنوان «More than Coalition» نیز بر اساس همین اثر در همان سالها تولید شد که اکنون نمایش اختصاصی آن در فستیوال الجزایر در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته برگزار کنندگان این جشنواره، این نمایش اختصاصی با همکاری مجموعه جنت رادی فاین آرت انگلستان که نمایندگی آثار امیریان را برعهده دارد، انجام میشود.
نهمین دوره جشنواره بینالمللی هنر معاصر الجزایر از ۲۹ نوامبر تا ۶ دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۸ تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ در کاخ فرهنگ مفتی زکریا در شهر الجزیره در حال برگزاری است.
این رویداد با عنوان «Beyond Boundaries» (ورای مرزها) و کیوریتوری حمزه بونوآ، توسط وزارت فرهنگ الجزایر برگزار میشود و میزبان آثار هنرمندان بینالمللی از کشورهای مختلف جهان است.