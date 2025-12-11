کتاب «سایه خدا» منتشر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «سایه خدا؛‌ کانت، هگل و گذار از ملکوت به تاریخ» اثری از مایکل روزن با ترجمه حسین نیکبخت توسط انتشارات ققنوس منتشر شد.

در توضیحات این اثر مکتوب آمده؛

«روزن در این کتاب به فرآیند سکولاریزاسیون می‌پردازد، فرایندی که آن را به مثابۀ گذار از ملکوت به تاریخ توصیف می‌کند. وی معتقد است که محرک این فرایند نه نیروهای بیرون از دین، نظیر تغییر اجتماعی یا ظهور علم و تکنولوژی، بلکه تنش میان ایمان و عقل درون خود دین یگانه‌انگارانه است. این اعتقاد در بستر اندیشۀ ایدئالیست‌های آلمانی بسط می‌یابد و در خلال آن مسائل غامض وجودی دربارۀ عاملیت، تاریخ، دادباوری و شر مطرح و عمیقاً واکاوی می‌شود.»

کتاب «سایه خدا؛‌ کانت، هگل و گذار از ملکوت به تاریخ» در نوبت اول چاپ خود با شمارگان هزار و صد نسخه روانه بازار کتاب شده است.

