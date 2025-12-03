معرفی داوران بخشهای نوجوان و خیابانی و دیگرگونههای اجرایی جشنواره کودک و نوجوان
داوران بخشهای نوجوان و خیابانی و دیگرگونههای اجرایی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با حکم آزاده انصاری دبیر این دوره از جشنواره، داوران دو بخش نوجوان و خیابانی و دیگرگونههای اجرایی معرفی شدند.
بر این اساس در بخش نوجوان، کورش نریمانی، رحمت امینی و آرش شریفزاده به عنوان هیأت داوران انتخاب و منصوب شدهاند.
همچنین در بخش خیابانی و دیگرگونههای اجرایی، رحیم نوروزی، سیروس همتی و بهنام شرفی داوری آثار حاضر در جشنواره را بر عهده خواهند داشت.
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از پانزدهم تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.