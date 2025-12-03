پزشک معالج رضا امیرخانی:
تثبیت سطح هوشیاری رضا امیرخانی نیازمند زمان است
پزشک معالج رضا امیرخانی گفت: هنوز تغییر قطعی در وضعیت هوشیاری ایشان مشاهده نشده، اما نشانههای اولیه امیدبخش هستند. متخصصان تأکید دارند که برای اطمینان از پایداری روند بهبود، باید چند روز سپری شود، اما نبود عوارض خطرناک خبر خوبی است.
احمد محبی آشتیانی پزشک معالج رضا امیرخانی، با انتشار یک فایل صوتی در کانال تلگرامی او از آخرین وضعیت این نویسنده خبر داد.
وی گفت: از من خواسته شده است توضیحاتی در خصوص این موضوع ارائه کنم که آیا سطح هوشیاری رضای عزیز بهبود یافته و افزایش پیدا کرده است یا خیر. امروز پزشک معالج ایشان طی اطلاعیه رسمی بیمارستان اعلام کردند که تغییری در وضعیت ایشان مشاهده نشده است. در مقابل، شاهدان و حتی برخی اظهارات پزشک محترم معالج نشان میدهد که علائم افزایش سطح هوشیاری در ایشان بروز کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان این دو دیدگاه را تفسیر کرد.
وی افزود: در حال حاضر، ایشان در فاز حاد کما قرار دارند. هرچند نزدیکان و خانواده، هنگام ملاقات در بخش مراقبتهای ویژه، نشانههایی از افزایش سطح هوشیاری مشاهده کردهاند، آنچه برای پزشک اهمیت دارد، ثبات این روند است؛ یعنی وضعیت بیمار در هر ساعت نسبت به ساعت قبل بهتر باشد، امروز نسبت به دیروز پیشرفت کرده باشد و این روند بهبود بهطور پایدار ادامه یابد. در روزهای نخست نمیتوان با اطمینان درباره این ثبات سخن گفت. اگرچه علائم اولیه امیدوارکننده هستند، پزشکان باتجربه، بهویژه در سطح تخصص پزشک معالج ایشان، هیچگاه بهسرعت درباره چنین موضوعی قضاوت نمیکنند و بر استمرار و پایداری روند بهبود تأکید دارند.
محبی ادامه داد: بنابراین، برای ارائه نظر قطعی، لازم است سه تا چهار روز سپری شود تا پزشک معالج از پایداری این روند اطمینان حاصل کند و بتواند خبر امیدوارکنندهتری ارائه دهد.
وی گفت: خوشبختانه تاکنون علائم خطرناک مانند خونریزی فعال در مغز، افزایش فشار داخل جمجمه یا فتق مغزی مشاهده نشده است. این عوارض ثانویه مهمترین مواردی هستند که تیم درمانی بر کنترل و پیشگیری از آنها تمرکز دارد.
این پزشک افزود: بر همین اساس، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، باید با امیدواری کامل چند روز صبر کنیم. اطلاعیه پزشک معالج را میتوان در واقع یک خبر مثبت تلقی کرد. هر ساعت که علائم حیاتی رضای عزیز پایدار باقی بماند و وخامت پیدا نکند، جای امیدواری است و با گذشت زمان، امید ما بیشتر میشود. امید همه ما به خداوند متعال است؛
وی در پایان برای رضا امیرخانی و همه بیماران وطن آرزوی بهبودی کرد و گفت: انشاءالله دعاهای ما مستجاب خواهد شد.