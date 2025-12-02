به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست حلمی دریدی بازیگر این اثر گفت: من فرانسوی-تونسی هستم و بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون هستم. با آقای نهدی ۲۰ سال پیش آشنا شدم و با یک‌دیگر در فیلم‌های فرانسوی متفاوتی بازی کردیم. من سینمای ایران را با عباس کیارستمی به یاد می‌آورم و خوشحالم که اینجا هستم.

محمد علی نهدی هم بیان کرد: من با بازیگری را از سن کم شروع کردم چون خانواده هنری دارم مادرم خواننده و پدرم بازیگر است. من در نوزده سالگی به فرانسه رفتم و سینما خواندم بعد به تونس برگشتم و بازیگری کردم، اما بعد از مدتی تصمیم گرفتم پشت دوربین باشم. در این مدت چهار فیلم کوتاه ساختم و «راند ۱۳» دومین فیلم بلند من است.

این کارگردان بیان کرد: ایده اصلی درباره یک بوکسور تونسی است. ایده اصلی به ۱۵ سال پیش برمی‌گردد همیشه این ایده را در ذهنم داشتم ولی به آن نپرداختم سه چهار سال پیش این ایده قوی‌تر شد و تصمیم گرفتم آن را تولید کنم.

او گفت: این ایده کلی را داشتم ولی مطمئن نبودم می‌خواهم چه کنم.‌ پس از چند وقت به طور اتفاقی مادری را در بیمارستان دیدم که گریه می‌کرد و برای سلامتی فرزندش تلاش می‌کرد همین امر در ذهنم جرقه‌ای زد به همین خاطر سمت قصه بوکسوری رفتم که برای حفظ جان فرزند خود تلاش می‌کند. «راند ۱۳» ایده‌ای از حرفه بوکسور و زندگی بود که دارد تجربه می‌کند.

این کارگردان گفت: «راند ۱۳» بیشتر درباره راند آخر است که تلاش این بوکسور برای نجات فرزندش را روایت می‌کند در بوکس ما تنها ۱۲ راند داریم ولی یک راند اضافه در این فیلم مربوط به زندگی او و تلاش پدر برای نجات فرزندش بود که مربوط به زندگی شخصی اوست. این فیلم از آثار جدید ۲۰۲۵ است و هنوز به باکس آفیس نیامده است.

نهدی توضیح داد: مسئول انتخاب بازیگران همسر من بود. یک ایده کلی در ذهنم بود و نقش مادر این فیلم را همسرم انتخاب کرد، سپس این موضوع را با بازیگر خانم مطرح کردیم و ایشان گفتند عاشق این نقش هستند. درباره بازیگر مرد باید بگویم ایده اولیه این بود که خودم بازی کنم ولی همسرم گفت بهتر است این کار را نکنم. ابتدا از حرف او استقبال نکردم اما بعد پیشنهاد را با حلمی مطرح کردم. بعد دیدم هیچکس به اندازه حلمی قادر به بازی کردن این نقش نیست و ایشان هم به بهترین نحو انجام دادند.

