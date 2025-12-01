خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جایزه ادبی «بریکس» به ایرانی‌ها نرسید

جایزه ادبی «بریکس» به ایرانی‌ها نرسید
کد خبر : 1721500
لینک کوتاه کپی شد.

​سلوا بکر، نویسنده برجسته مصری، برنده نخستین دوره جایزه ادبی «بریکس» در روسیه شد. این جایزه سه نامزد ایرانی هم داشت: رضا امیرخانی، مجید قیصری و منصور علیمرادی.

به گزارش ایلنا، سلوا بکر، نویسنده برجسته مصری، برنده نخستین دوره جایزه ادبی «بریکس» در روسیه شد. این جایزه سه نامزد ایرانی هم داشت: رضا امیرخانی، مجید قیصری و منصور علیمرادی.

برگزیده نخستین دوره جایزه ادبی «بریکس» در حالی معرفی شد که رضا امیرخانی، نامزد ایرانی این جایزه پس از سانحه سقوط هنگام پرواز با پاراگلایدر در روز یکشنبه، نهم آذر، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است.

اما سلوا بکر (Salwa Bakr) رمان‌نویس مصری، در نخستین دوره جایزه ادبی «بریکس» برنده این جایزه شد و در مراسمی در شهر خاباروفسک روسیه، مبلغ یک میلیون روبل روسیه را دریافت کرد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی