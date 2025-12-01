به گزارش ایلنا، سلوا بکر، نویسنده برجسته مصری، برنده نخستین دوره جایزه ادبی «بریکس» در روسیه شد. این جایزه سه نامزد ایرانی هم داشت: رضا امیرخانی، مجید قیصری و منصور علیمرادی.

برگزیده نخستین دوره جایزه ادبی «بریکس» در حالی معرفی شد که رضا امیرخانی، نامزد ایرانی این جایزه پس از سانحه سقوط هنگام پرواز با پاراگلایدر در روز یکشنبه، نهم آذر، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است.

اما سلوا بکر (Salwa Bakr) رمان‌نویس مصری، در نخستین دوره جایزه ادبی «بریکس» برنده این جایزه شد و در مراسمی در شهر خاباروفسک روسیه، مبلغ یک میلیون روبل روسیه را دریافت کرد.

