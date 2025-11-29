به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در ابتدای این نشست، دیویانشو راتور، تهیه‌کننده اثر، گفت: از حضور در ایران و شهر شیراز بسیار خوشحالم. جشنواره فیلم فجر یک فستیوال جهانی معتبر و بزرگ است و بسیار خوشحال هستیم که فیلم «تل هیزم» در این رویداد معتبر به نمایش درآمده است.

راتور بیان کرد: فیلم «تل هیزم» به کارگردانی وینود کاپری ساخته شده است. موضوع این اثر درباره زوج مسنی است که در روستایی در کشور هند زندگی می‌کنند. در واقع این فیلم به جوان‌هایی اشاره دارد که برای پیدا کردن شغل، روستاها را ترک کرده و باعث تنها ماندن افراد مسن می‌شوند. کارگردان این اثر در کشور هند بسیار شناخته‌شده است و فیلم‌های مهمی را کارگردانی کرده است. او در سال ۲۰۱۸ به همراه همسر خود در جشنواره فجر حضور داشته است.

وحید رونقی، مجری نشست، با اشاره به داستان فیلم «تل هیزم» که معضلی داخلی در ایران به شمار می‌رود، نظر راتور را در خصوص جهان‌شمول بودن آن جویا شد.

راتور گفت: این موضوع در سراسر جهان یک معضل بسیار مهم و اساسی است که متأسفانه هر لحظه بیشتر در حال گسترش است. این فیلم در جشنواره‌های زیادی به نمایش درآمده و تقریباً در همه فستیوال‌ها با استقبال مخاطبان مواجه شده است. در تمام دنیا زندگی در روستاها با دشواری همراه است و از این نظر، افرادی در سراسر دنیا با آن ارتباط برقرار می‌کنند.

او در خصوص استفاده از چهره‌های ناشناخته به عنوان بازیگر در این اثر تصریح کرد: کارگردان این فیلم دارای سبک مختص به خود است که با سبک بالیوودی که در همه جای دنیا شناخته شده، بسیار متفاوت است. وینود کاپری این فیلم را در روستای مادری خود ساخته و برای واقع‌گرایانه‌تر شدن فضای فیلم از نابازیگرانی استفاده کرده که در همان روستا سکونت داشته‌اند.

راتور در پاسخ به رضا پورزارعی، خبرنگار روزنامه هنرمند، درباره علاقه شخصی خود به سینمای اجتماعی یا جریان اصلی و بالیوودی در سینمای هند گفت: چند سال پیش در سال ۲۰۱۹، وینود کاپری در شمال هند و مناطق کوهستانی نزدیک به هیمالیا در حال قدم زدن بوده که با زوج پیری مواجه می‌شود که از سختی‌های زندگی می‌گویند. این موضوع ذهن فیلمساز را به خود مشغول می‌کند. در سینمای هند، فیلم‌های مربوط به جریان بالیوودی به چنین مسائلی توجه نشان نمی‌دهند، ضمن اینکه کاپری نیز علاقه‌ای به حضور در سینمای تجاری نداشته و ترجیح می‌دهد فیلمسازی را به‌صورت مستقل ادامه دهد.

راتور در خصوص سینمای ایران نیز بیان کرد: رئالیسم اجتماعی جاری در فیلم‌های سینمای ایران برای من همواره شگفت‌انگیز بوده است. سبک فیلمسازی در ایران به‌طور کلی مورد علاقه من است و به عقیده من، سبک فیلم‌ها، روایت و شخصیت‌پردازی در آثار ایرانی بسیار واقع‌گرایانه است.

راتور در پاسخ به ایمان عظیمی، خبرنگار روزنامه فرهیختگان، در خصوص فیلمسازان الهام‌بخش خود در مسیر فعالیت حرفه‌ای گفت: فیلم «بچه‌های آسمان» به کارگردانی مجید مجیدی از جمله فیلم‌هایی بوده که در من شوق ساخت و تولید فیلم را به وجود آورد.

