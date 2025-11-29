کتاب «هارمونی تنال» منتشر شد
کتاب «هارمونی تنال» با مقدمهای بر موسیقی پستتنال، نوشته استفان کاستکا و بایرون آلمن با ترجمه سینا جعفریکیا منتشر شد.
به گزارش ایلنا، کتاب «هارمونی تنال» با مقدمهای بر موسیقی پستتنال، نوشته استفان کاستکا و بایرون آلمن که جامعترین کتاب هارمونی در جهان است با ترجمه سینا جعفریکیا در ایران منتشر شد.
سینا جعفریکیا در خصوص کتاب «هارمونی تنال» گفت: همانطور که از نام کتاب مشخص است، این اثر فقط روی هارمونی تمرکز دارد و به آموزش این مبحث میپردازد که پایه و تئوری آهنگسازی به شمار میآید. اصول و مبانی هارمونی را از اواخر قرن شانزدهم تا امروز پوشش میدهد؛ به همین دلیل جامعترین کتاب آموزش هارمونی است که میتوان در جهان یافت.
وی در ادامه در خصوص میزان کاربرد جهانی آن نیز گفت: بیش از سی سال از نخستین چاپ این کتاب گذشته و در این مدت ۹ بار ویرایش و بازبینی شده است. مطالب بسیار کاربردی و تازهای به آن افزوده و بهروز شده است؛ از اینرو، کاملترین و بهروزترین کتاب آموزش هارمونی جهان محسوب میشود.
این مترجم بیان داشت: این کتاب بیش از سی سال است که در حدود هشتصد دانشگاه و کنسرواتوار اروپایی، آمریکایی و حتی شرق آسیا (کرهجنوبی، چین، ژاپن) تدریس میشود و به طور کلی برای یک دورهی دوساله طراحی شده است؛ به گونهای که دانشجوی موسیقی با مطالعهی کامل آن در دو سال، میتواند ادعا کند بر تمام ظرایف و پیچیدگیهای هارمونی تسلط یافته است.
جعفریکیا که تا کنون دو کتاب دیگر در زمینه موسیقی ترجمه و تالیف کرده در خصوص جای خالی کتاب هارمونی در ایران تصریح کرد: علم هارمونی که از دل موسیقی کلاسیک غربی برخاسته، دستاورد تمدن غرب است؛ بنابراین طبیعی است که باید به متدها و مکاتب خود غربیها اعتماد کنیم. به باور من، ما ایرانیان نباید کتاب هارمونی مستقلی بنویسیم، بلکه باید ببینیم خود اروپاییها و آمریکاییها کدام متد را سالهاست میآموزند و آموزش میدهند.
وی در خصوص انتخاب این کتاب برای ترجمه گفت: این تصمیم از تجربهی شخصی من در آهنگسازی نشأت میگیرد. در ایران سالهاست از متدها و کتابهای بسیار کهنه استفاده میشود که دیگر در هیچ جای دنیا تدریس نمیشوند. و هنرجو را وادار به حل تمرینهایی میکنند که هیچگاه به نتیجهی خلاقانه منتهی نمیشود. در حالیکه رویکرد کتاب «هارمونی تنال» تنها تمرینمحور نیست. کتاب اصلی در ۷۶۰ صفحه تمام تئوری هارمونی را از صفر تا صد آموزش میدهد و در کنار آن کتاب تمرینی ۳۶۰ صفحهای پر از تمرینها و مثالهای تحلیلی دارد. اما تمرکز کتاب بر نتیجه است؛ یعنی آهنگسازی. از دیگر ویژگیهای متمایز این کتاب، ساختار آموزشی استاندارد آن است. هر فصل مقدمه دارد، سپس متن اصلی، بخشی با عنوان «درک مطلب» برای مرور مفاهیم، چند خودآزمون میان فصل (شامل تحلیل، آهنگسازی و تمرین) و در پایان، «چکیده فصل» که خلاصهی چند پاراگرافی از کل مطالب ارائه میدهد. همچنین در فصلهای پایانی، مثالهایی از آثار آهنگسازان معاصر آمده است؛ افرادی که همین حالا زندهاند، و این نشاندهندهی زنده بودن و بهروز بودن کتاب است. در حالی که بیشتر کتابهای هارمونی ترجمهشده در ایران، متعلق به نویسندگانی هستند که دهها سال پیش درگذشتهاند و آثارشان دیگر تجدید چاپ نمیشود.
وی افزود: یکی دیگر از مزایای مهم کتاب، وجود فایلهای صوتی برای تمام مثالهاست که همراه نسخهی فارسی توسط نشر بیتا عرضه میشود. این ویژگی به هنرجویانی که پیانو در اختیار ندارند کمک میکند تا درک شنیداری خود را تقویت کنند. کتاب در دو رنگ چاپ شده و برای نخستینبار در تاریخ موسیقی ایران، کتابی در زمینهی آموزش هارمونی با چاپ رنگی منتشر میشود. نتهای مهم و بخشهای مورد بحث هر فصل با هایلایت قرمز مشخص شده تا مطالعه را جذاب و کاربردی کند.
جعفری کیا در پایان گفت: کتاب نخست من در سال ۱۳۹۷ ترجمه شد؛ اثری در زمینهی آموزش سلفژ و تئوری موسیقی نوشتهی پروفسور گتزو، از اساتید دانشگاه نیویورک، که تا امروز به چاپ چهارم رسیده است. کتاب دوم من، کار و تمرین تئوری موسیقی، تألیف خودم بود و شامل ده فصل و تمرینهای متنوع بر پایهی تمام مباحث تئوری است.
کتاب «هارمونی تنال» در ادامهی آن دو اثر قرار میگیرد و برای هنرجوی حرفهای موسیقی طراحی شده است. هر دانشجویی که تئوری را فرا بگیرد، باید بهصورت طبیعی وارد مرحلهی هارمونی شود. در هنرستانهای موسیقی کشور، از سال دهم تا دوازدهم، واحدهای هارمونی تدریس میشود و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز ادامه دارد؛ بهویژه در گرایش آهنگسازی. بنابراین، هارمونی بخش جداییناپذیر موسیقی جدی یا موسیقی غربی است؛ زیرا در این نوع موسیقی، ملودی و هارمونی از ابتدا با هم زاده شدهاند. هنرجو پس از تسلط کامل بر تئوری موسیقی، باید یادگیری «هارمونی تنال» را آغاز کند؛ دورهای دوساله که میتواند مسیر حرفهای او را در درک و خلق موسیقی دگرگون کند.