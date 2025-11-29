به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هنر پویا، هم‌زمان با روز ملی جزایر سه‌گانه «ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» و در حاشیه افتتاح مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزیره تنب بزرگ و سیری، و سالن سینمایی در جزیره ابوموسی، نخستین قسمت از سریال «بچه‌زرنگ» که با نام «گروه نجات جنگل» این روزها در حال تولید است، رونمایی می‌شود.

در این برنامه که روز یکشنبه ۹ آذر برگزار می‌شود قرار است با حضور تن‌پوش‌ شخصیت‌های «بچه‌زرنگ» و «ببری» فضایی شاد و کودکانه‌ رقم‌ بخورد.

سریال «بچه‌زرنگ» با نام «گروه نجات جنگل» به‌عنوان محصول مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هنرپویا و فیلم‌نت این روزها در حال ساخت است.

این مجموعه به کارگردانی بهنود نکویی و محمدجواد جنتی مراحل پایانی تولید را پشت سر می‌گذارد.

نگارش این سریال را گروهی از نویسندگان انجام داده‌اند و داستان آن در قالب یک اسپین‌آف از فیلم سینمایی «بچه‌زرنگ» پیش می‌رود.

