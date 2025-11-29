خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از نخستین قسمت سریال «بچه‌زرنگ» در جزایر سه‌گانه

رونمایی از نخستین قسمت سریال «بچه‌زرنگ» در جزایر سه‌گانه
کد خبر : 1720262
لینک کوتاه کپی شد.

در حاشیه افتتاح مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزیره تنب بزرگ و سیری و سالن سینمایی در ابوموسی، نخستین قسمت از سریال «بچه‌زرنگ» رونمایی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هنر پویا، هم‌زمان با روز ملی جزایر سه‌گانه «ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» و در حاشیه افتتاح مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزیره تنب بزرگ و سیری، و سالن سینمایی در جزیره ابوموسی، نخستین قسمت از سریال «بچه‌زرنگ» که با نام «گروه نجات جنگل» این روزها در حال تولید است، رونمایی می‌شود.

در این برنامه که روز یکشنبه ۹ آذر برگزار می‌شود قرار است با حضور تن‌پوش‌ شخصیت‌های «بچه‌زرنگ» و «ببری» فضایی شاد و کودکانه‌ رقم‌ بخورد.

سریال «بچه‌زرنگ» با نام «گروه نجات جنگل» به‌عنوان محصول مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هنرپویا و فیلم‌نت این روزها در حال ساخت است.

این مجموعه به کارگردانی بهنود نکویی و محمدجواد جنتی مراحل پایانی تولید را پشت سر می‌گذارد.

نگارش این سریال را گروهی از نویسندگان انجام داده‌اند و داستان آن در قالب یک اسپین‌آف از فیلم سینمایی «بچه‌زرنگ» پیش می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی