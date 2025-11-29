آلبوم «نسل من» رونمایی شد/ تلاش برای تلفیقی نوآورانه و با اصالت
آلبوم «نسل من» به آهنگسازی بابک زرین و خوانندگی امیرعلی کریمخانی عصر روز گذشته در سالن همایشهای رایزن طی مراسمی، رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم رونمایی از آلبوم «نسل من»، عصر روز جمعه هفتم آذرماه در سالن همایشهای رایزن برگزار شد.
بابک زرین (آهنگساز)، امیرعلی کریمخانی (خواننده)، مهرداد معافی (رهبر ارکستر) در این رویداد حضور داشتند.
این آلبوم که نخستین اثر رسمی امیرعلی کریمخانی به شمار میرود، با نظارت هنری بابک زرین تولید شده است. مجید افشاری ترانهسرایی این اثر را برعهده داشته و کریمخانی علاوه بر خوانندگی، نوازندگی کمانچه را نیز در این آلبوم اجرا کرده است.
صحبتهای آهنگساز درباره اثر
در ابتدای برنامه بابک زرین، خطاب به حضار گفت: خوشحالم که صدای تازهای با اثری متمایز به جامعه موسیقی معرفی میشود. برای امیرعلی آرزوی موفقیتهای فراوان دارم.
بر اساس توضیحات بابک زرین آلبوم «نسل من»، شامل هشت قطعه است که اشعار آن توسط مجید افشاری از سروده شده است. از جمله نوازندگان این آلبوم میتوان به پیمان لطیفی (درامز)، مسعود همایونی (گیتار الکتریک) و بابک ریاحیپور (گیتار بیس) اشاره کرد. عملیات ضبط در استودیو سرنا تحت مدیریت حمیدرضا آداب انجام شده و میکس و مسترینگ اثر به عهده امین خاکیان بوده است. همچنین بخش تصویری پروژه توسط احسان میراث تولید شده است.
او بیان کرد: از ابتدای کار تلاش کردیم تمرینات لایو و اجرای صحنهای به طور موازی پیش برود. مهرداد معافی از ابتدا در کنار ما بود و زحمات زیادی کشید. اجرای صحنهای آلبوم نیز قطعاً متفاوت خواهد بود. همچنین احسان میراث کارهای تصویری پروژه را برعهده داشته است.
بابک زرین در بخش دیگری از صحبتهایش، گفت: درباره ایده محوری آلبوم توضیح داد: ترانهها به زبان معیار و در قالب غزل سروده شدهاند و دارای درونمایهای عاشقانه و اجتماعی هستند. اگر چه سن امیرعلی ممکن است چنین عمقی را نشان ندهد، اما بینش و پختگی او امکان اجرای این اشعار را فراهم کرد.
بابک زرین با اشاره به فرآیند تولید آلبوم گفت: این اثر حاصل لحظات پرشور و احساسی فراوانی بوده است. از نظر موسیقایی، در تمام بخشها از خوانندگی تا میکس و مسترینگ، تلاش کردهایم، اثری متفاوت و نوآورانه ارائه کردهایم.
وی در خصوص همکاری با نسل جوان افزود: همکاری با هنرمندی نوزده ساله با آن عمق فکری، تجربهای منحصر به فرد بود. برای من این چالش نبود، چرا که با نسلهای مختلف کار کردهام. نکته مهم احترام متقابل به تمام نسلهاست.
مسیر هنری خواننده
در ادامه امیرعلی کریمخانی بیان کرد: امیدوارم این آلبوم زمینهساز رویدادهای مثبت در عرصه موسیقی باشد. از استاد زرین بابت آهنگسازی و از مهرداد معافی بابت رهبری ارکستر و همراهی در اجرای زنده سپاسگزارم.
امیرعلی کریمخانی درباره پیشینه موسیقایی خود گفت: از پنج سالگی نوازندگی ویولن را آغاز کردم و به مدت چهارده سال به این فعالیت ادامه دادم. اگرچه خوانندگی هدف اول من نبود، اما استقبال و تشویقها مرا به ادامه این راه مصمم کرد.
وی افزود: برای داشتن حرفی تازه در موسیقی، دو سال بر روی ردیفها و دستگاههای موسیقی ایرانی کار کردم و از محضر استادانی چون حمیدرضا نوربخش، یزدان نیکبخت مقدم، علی زند وکیلی و رضا پیرجانی بهره بردم.
کریمخانی درباره سبک اثر گفت:اگرچه پیش از این موسیقی پاپ-سنتی وجود داشت، اما راک-سنتی به صورت حرفهای هرگز معرفی نشده بود. ما برای نخستین بار این تلفیق را به شکل جدی ارائه کردهایم.
مهرداد معافی نیز درباره همکاری در این پروژه گفت: افتخار میکنم که به عنوان بخشی از این مجموعه در کنار امیرعلی و بابک زرین گام برمیدارم. امیدوارم با پشتیبانی مخاطبان به نتایج درخشانی دست یابیم.
مهرداد معافی در پایان، در خصوص گروه اجرایی افزود:از ابتدای کار هدف ما انتخاب برترین نوازندگان برای اجرای زنده بود. در بخش درامز هومن صلاحی و مجتبی شکاری، و در بخش گیتار امیرحسین بلوچیان، سامان سپهر، علی حیدریان و محمدامین احمدی با ما همکاری دارند. آیدین نظری نیز به عنوان نوازنده پیانو و سرپرست ارکستر در این پروژه حضور دارد.