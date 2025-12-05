به گزارش خبرنگار ایلنا، در این فصل از سال موضوع برگزاری حراج‌های ساتبیز در سراسر جهان اخبار درصدر رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. معمولا اینگونه است که در این رویداد، آثار تازه کشف شده و کمتر دیده شده در معرض فروش قرار می‌گیرند. همواره مبالغ سنگین فروش این دسته از آثار خبرساز است.

اتفاقی که به تازگی رخ داده رونمایی و فروش اثری از هنرمند هنگ کنگی است به مبلغ ۵۵.۳ میلیون دلار هنگ‌کنگ معادل هفت میلیون دلار آمریکا فروخته شد.

این تابلوی طوماری عظیم‌الجثه «فوکاگاوا در برف» نام دارد که کیتاگاوا اوتامارو خالق آن است. این اثر با بیش از ۳۰ پیشنهاد خرید، رکورد جدیدی برای این استاد به ثبت رسانده است.

تابلوی عظیم‌الجثه «فوکاگاوا در برف» اثر گران‌قیمت کیتاگاوا اوتامارو با مبلغی بیش از هفت میلیون دلار فروخته شد

«کیتاگاوا اوتامارو» کیست؟

«کیتاگاوا اوتامارو» در تاریخ هنر شرق آسیا چهره‌ای اثرگذار محسوب می‌شود؛ هنرمندی که نام او بیش از هر چیز با ظرافت نگاه، قدرت مشاهده‌گری و توانایی‌اش در به تصویر کشیدن زیبایی زنانه در قالب «اوکیوئه» گره خورده است. «اوکیوئه» یکی از سبک‌های با اصالت ژاپنی است که قابل تکثیر و انتشار است جایگاه و نفوذ کیتاگاوا اوتامارو، در گسترهٔ آسیای شرقی (از جمله در فضاهای فرهنگیِ معاصر هنگ‌کنگ) او را به یکی از مهم‌ترین چهره‌های مرجع برای هنرمندان و پژوهشگران این منطقه تبدیل کرده است. پرداختن به آثار او، در واقع پرداختن به لحظه‌ای حساس از تاریخ زیبایی‌شناسی شرقی است؛ لحظه‌ای که هنر چاپ چوبی، نازک‌کاری بصری، و روایت‌گری شاعرانه در یک نقطه به هم می‌رسند و سبک منحصربه‌فردی می‌آفرینند که تا امروز الهام‌بخش جریان‌های مدرن تصویرگری و طراحی در شرق و حتی در جهان بوده است.

اندازه و مشخصات اثر کیتاگاوا اوتامارو​

تابلوی «فوکاگاوا در برف» بیش از سه متر عرض دارد و در صدر یک حراج تاریخی ۱۲۵ اثر از موزه اوکادای ژاپن قرار گرفت؛ مزایده‌ای که با فروش ۶۸۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۸۸.۴ میلیون دلار آمریکا) و درصد فروش ۱۰۰٪ (White-Glove Sale) به پایان رسید.

یکی از سه اثر مهم کیتاگاوا اوتامارو

رقابت نفس‌گیر و خریدار نهایی

این نقاشی دستی پس از هشت دقیقه رقابت فشرده، به یک مجموعه‌دار خصوصی ژاپنی رسید و رقمی بسیار فراتر از برآورد بالای ۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ ثبت کرد.

نیکولا شو، رئیس ساتبیز آسیا و مدیر جهانی هنر آسیایی، این مجموعه را «مهم‌ترین مجموعهٔ هنر شرق آسیا که در سال‌های اخیر وارد بازار مزایده شده» توصیف کرد. در مجموع ۱۹ اثر از مرز یک میلیون دلار گذشتند.

اهمیت تاریخی «فوکاگاوا در برف»

پیش از این، رکورد اوتامارو در سال ۲۰۱۶ با فروش «عشق پنهان ژرف» به مبلغ ۷۴۵٬۸۰۰ یورو (حدود ۸۴۱ هزار دلار) ثبت شده بود.

«فوکاگاوا در برف» یکی از تنها سه اثر باقی‌مانده از سه‌گانهٔ مشهور اوتامارو با عنوان «برف، ماه و گل‌ها» است. دو بخش دیگر این تریپتیک اکنون در مجموعه‌های آمریکایی گالری فریر (Freer Gallery of Art) در واشنگتن دی‌سی و وادزورث آتناوم (Wadsworth Atheneum) در هارتفورد، کنتیکت، نگهداری می‌شوند.

درخشش چشمگیر آثار هوکوسای

اثر مشهور کاتسوشیکا هوکوسای، «زیر موجِ کاناگاوا» (معروف به «موج بزرگ»)، با فروش ۲۱.۷ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۲.۸ میلیون دلار آمریکا) – تقریباً سه برابر برآورد – یکی از ستاره‌های مزایده بود.

اثر دیگر او، «صبح تابستانی» نیز با ۲۰.۵ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۲.۶ میلیون دلار آمریکا) و پس از ۲۲ پیشنهاد، تقریباً سه برابر برآورد فروخته شد.

بازار آثار چینی و کره‌ای نیز عملکرد درخشانی داشت: یک ظرف یا یی فانگ‌لی از اواخر دودمان شانگ: ۳۸.۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۴.۹ میلیون دلار آمریکا) – نزدیک به ده برابر برآورد

گلدان دوکای از دورهٔ چیان‌لونگ: ۳۳.۹ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۴.۴ میلیون دلار آمریکا)

پشت‌پردهٔ حقوقی فروش آثار

طبق اطلاعیهٔ ویژهٔ ساتبیز، آثار توسط «وکیل نمایندهٔ مدیران منصوب دادگاه بر سهام شرکت «Okada Fine Art» کنساین شده بود تا بدهی حقوقی ۵۰ میلیون دلاری کازوئو اوکادا، بنیانگذار موزه، تسویه شود.

در سال ۲۰۱۸، شرکت «Wynn Resorts» برای حل دعاوی حقوقی ناشی از برکناری اوکادا در ۲۰۱۲، مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار به شرکت او پرداخت کرد. اما هنگامی که دفتر حقوقی «Bartlit Beck» حق‌الوکالهٔ ۵۰ میلیون دلاری خود را مطالبه کرد، اوکادا از پرداخت امتناع ورزید. این شرکت در داوری الزام‌آور پیروز شد و دادگاه‌های فدرال در سال ۲۰۲۲ حکم را تأیید کردند.

انتهای پیام/