معاون میراث فرهنگی یزد مطرح کرد:
موزه بزرگ یزد سال آینده به بهرهبرداری می رسد/ مرمت و خواناسازی بیش از ۴ کیلومتر از برج و باروی حصار تاریخی یزد
معاون میراثفرهنگی یزد از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد از موزه بزرگ یزد و بهرهبرداری این موزه بعد از گذشت یک دهه در سال آینده خبر داد. او همچنین از سه پروژه مهم مرمتی که شامل احیا برج و باروی حصار تاریخی یزد، مرمت و احیای بازار تاریخی یزد و مرمت و احیای حسینیه شاه طهماسب خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بافت تاریخی یزد، یکی از شهرهای تاریخی و مهم ایران محسوب میشود که به دلیل بافت یکپارچه و منسجم و همچنین ارزشهای معماری قابل توجه در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است. اداره میراث فرهنگی با مشارکت دستگاههای شهری هر سال به منظور حفاظت هر چه بهتر از این میراث کهن اقدام به مرمت و احیای آن میکند.
محمدرضا فلاحتی معاون میراث، فرهنگی یزد با تاکید بر پروژههای مرمتی که امسال در بافت تاریخی یزد در حال انجام است، افزود: درحالحاضر مرمت و احیا برج و باروی حصار تاریخی یزد به طول ۴.۸ دهم کیلومتر در یازده نقطه یکی از مهمترین اقدامات میراث فرهنگی است که هم اکنون درحال انجام است.
او افزود: با توجه به اینکه حصار تاریخی شهر یزد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و متعلق به دوره آل مظفر است مرمت و خواناسازی آن را به صورت موضعی در ۱۱ نقطه در دستور کار قرار دادیم.
فلاحتی همچنین به پروژه مرمتی بازار تاریخی و سنتی یزد اشاره کرد و ادامه داد: باتوجه به اینکه وسعت بازار تاریخی یزد ۱۶ هکتار است امسال مرمت دو راسته را در دستور کار قرار دادیم. به طوری که بازارچه شازده فاضل و بازارچه حضرت عباسی را با کمک و مشارکت شهرداری و کسبه بازار و همچنین همکاری دستگاههای زیرساختی شهر مثل اداره آب و برق، گاز و مخابرات را در اولویت برنامهها و اقدامات خود قرار دادیم.
او به پروژه بزرگ موزه بزرگ یزد که از سال ۱۳۹۴ آغاز شده اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه پروژه موزه بزرگ یزد از سال ۹۴ آغاز شده و نزدیک به ۱۰ سال به طول انجامیده و هم اکنون این موزه با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی همراه است و پیش بینی ما این است که با تخصیص اعتبار به موقع بتوانیم تا سال ۱۴۰۵ این موزه را به بهرهبرداری برسانیم.
معاون میراثفرهنگی یزد همچنین از مرمت و احیای حسینیه شاه طهماسب یا حسینیه بعثت خبر داد و گفت: اداره کل میراث فرهنگی یزد با مشارکت شهرداری یزد و شرکت بازآفرینی شهری یک تفاهمنامه سه جانبهای را منعقد کرده است تا بر اساس این تفاهمنامه تکیه حسینیه بعثت مرمت و بازسازی شود.
او افزود: این پروژه یکی دیگر از، پروژههای مرمتی بزرگ و درشت مقیاس شهر تاریخی یزد به شمار میرود که قرار است در سال جاری عملیات اجرای آن توسط شهرداری آغاز شود.
معاون میراثفرهنگی یزد همچنین درخصوص وضعیت حفاظت پلاکهای تاریخی بافت تاریخی یزد اینطور خبر داد: درخصوص موضوع مرمت و احیا پلاکهای مسکونی شهر تاریخی و جهانی یزد ما طرحی به نام طرح خانههای مشارکتی داریم که این خانهها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند.
فلاحتی افزود؛ مالکان این بناهای تاریخی و ثبتی میتوانند با استفاده از طرح خانههای مشارکتی نه تنها مبلغی را از میراث فرهنگی جهت مرمت خانههای خود دریافت کنند که ساکنین بافت نیز میتوانند از ظرفیت تاسیسات گردشگری نیز بهره ببرند. چراکه درحال حاضر موضوع بوم گردیها و فضاهای گردشگری در یزد بسیار در حال گسترش است.