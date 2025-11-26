نشست خبری رییس تئاتر شهر با خبرنگاران برگزار شد/اصلاحات لازم است!
تئاتر شهر باید مرکز فرهنگی و حرفهای باشد
کوروش سلیمانی (رییس تازه انتصاب یافته مجموعه تئاتر شهر) امروز چهارشنبه پنجم آذرماه در کافه ترایای تئاتر شهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری کوروش سلیمانی (رییس تئاتر شهر) با اهالی رسانه برگزار شد. حسین طاهربخش (مدیر اجرایی تئاتر شهر) و سعید سیادت (مدیر هماهنگی تئاتر شهر) نیز در این رویداد حضور داشتند.
کوروش سلیمانی صحبتهای خود را با خوانش یک بیت شعر شروع کرد و به اهالی رسانه بابت حضورشان در برنامه خوشامد گفت.
تئاتر شهر به اصلاح نیاز دارد
او خطاب به خبرنگاران گفـت: من بارها و بارها با شما عزیزان گفتگو کردهام و بابت حمایتتان از تئاتر سپاسگزارم. تئاتر یاری میخواهد و شما پای آن ایستادهاید. از سویی خودم مدتی کار خبری کردهام و از آن روزها خاطرات خوبی دارم. در آن دوره یادم هست با واگمن در همین تئاتر شهر درباره ریچارد سوم با زندهیاد داود رشیدی گفتگو کردم.
سلیمانی در ادامه درباره بیان کرد: ما در همه زمینهها نیاز به اصلاح داریم. تئاتر شهر باید مرکز فرهنگی و حرفهای باشد. اگر تئاتر شهر به هر دلیل از این صفت دور شده؛ ما تلاش میکنیم به جای اصلیاش باز گردد. این شعار نیست؛ هدف است و تا جایی که بتوانیم برای محقق شدنش ، تلاش میکنیم.
سلیمانی ادامه داد: من دوماه است به تئاتر شهر آمدهام و امروز جلسه شصتم کاریام است. طی سالهای فعالیتم، تجارب بزرگی داشتهام.
او بیان کرد: از دعوتی که کردند ممنونم. مشاور عالی پیشین در دورهای که خانم نادره رضایی معاون هنری بودند، با من گفتگو شد و دعوتی به عمل آمد. دغدغه من همیشه هنر و تئاتر بوده و دنبال مسئولیت نرفتهام. تئاتر شهر در راستای اهدافم است و لذا آمدم.
اجرا در تئاتر شهر باید آرزوی تئاتریها باشد
سلیمانی بیان کرد: تئاتر شهر اجرا رفتن باید آرزوی تئاتریها باشد. تئاتر شهر نیاز به میزانسن جدید دارد. بر همین اساس میرانسن و گسترهای داریم که تمام مردم تهران را در برمیگیرد. اصلاحاتی هدف ماست تا به جایگاه اصلی نزدیکتر شود چون خانه ماست. تئاتر بخشی از هویت و روح و جان من است. اینجا خانه ماست تا دعوت شدم، آمدم.
این بازیگر ادامه داد: قاعدتا، هرچه روشنگری شود سوالها کمتر میشود و درباره حریم تئاترشهر هم پیگیر امور هستیم.
مرمتها و امور جزیی اما مهم، انجام شده است
سلیمانی اذعان داشت: ویژگیهای شهری به اهمیت تئاتر شهر میافزاید. درباره محوطه صحبت کردیم تا ببینیم چه چیز تماشاگر را خوشحال میکند تا آن کارها را انجام دهیم. طی این مدت نیز نورپردازی از بیرون دوبرابر شده چون پروژکتوزها عوض شدهاند. ایزوگام و مرمتها انجام شده و کارهای جزیی اما مهم را انجام دادهایم. مهمترین کار سرعت بخشیدن به کارهای حریم بوده است. کارهای دیگری هم خواهیم کرد. پلکسی درها شکسته و کدر شده و مرمت تاریخی که زیر نظر میراث فرهنگی است را هم پیگیریم.
او ادامه داد: درباره مراقبتها و کارها از منطقه یازده شهرداری و البته آتش نشانی ممنونم. قرار است سیستم ایمنی را هم به روز کنیم.
این کارگردان تئاتر با تاکید بر اینکه باید امید داشته باشیم وگرنه نابود میشویم ، گفت: همچنان باید زندگی کنیم و جایگاه تئاتری تئاتر شهر نیز اهمیت دیگر ماست که در این زمینه هم کارهایی انجام شده است. ما روند انجام کار را سرعت بخشیدهایم و اگر به روند انجام شده طی این مدت دقت کنید، متوجه میشوید چنین اتفاقی افتاده است.
تئاتر شهر دیگر برای اجرا فراخوان نمیدهد
او از مسئولان و مدیران قبلی و همکازان گذشته و حال تئاتر شهر بابت تلاشهایشان تشکرد کرد و گفت: برای انتخاب آثار تئاتری گاه فراخوان داده میشد. ما فراخوان نمیدهیم. چون قبلا صدها درخواست وجود داشت. سال نود و هفت نوبت اجرا خواستم که به من نرسید و نهایتا به ایرانشهر رفتم. ما تلاش میکنیم همه چیز عادلانه باشد.
سلیمانی با بیان اینکه تا پایان سال اجراهای قبلی، بر اساس جدول مدیر دوره قبل پیش خواهد رفت، گفت: در انتخابهای سال بعد تغییراتی ایجاد کردهایم. سالنها قبلا دو اجرا بودند اما سال بعد یک اجرا خواهند داشت.
چند اجرایی بودن سالنها طراحی صحنه و نورپردازی را از بین میبرد
او تاکید کرد: به دلیل چند اجرا شدن سالنها، طراحی صحنه و نورپردازی در حال از بین رفتن است. به دلیل دو اجرایی بودن سالنها ، اتاق تمرکز بازیگر در اختیار چند گروه است که نباید اینطور باشد چون این نابسامانی روی کیفیت کار بازیگر تاثیر منفی خواهد داشت. از طرف دیگر، جابجاییهای سریع به دلیل اجرای یک اثر دیگر در یک سالن مشترک، تماشاگر را بیحرمت میکند. چنین اتفاقاتی حداقل نباید در تئاتر شهر رخ دهد؛ چون مکان و مجموعهای حرفهای است. بازیگر دوس دارد قبل از اجرا روی صحنه برود و تمرکز کند که با دو اجرایی بودن سالنها این امکان از بین میرود.
سلیمانی با اشاره به اینکه تئاتر شهر کلا هشت باکس دارد، بیان کرد: اجراها بر خلاف روال مرسوم این سالها سی شبه میشوند چون اجراهایی کمتر از این تعداد موجب ضرر است. تئاتر باید گردش سرمایه داشته باشد. کارگردانها از این روال استقبال کردند و این تصمیم جمعی بوده است.
کوروش سلیمانی در ادامه بیان کرد: در انتخاب آثار به نسلهای مختلف توجه کردهایم و کیفیت کار است که برایمان اهمیت دارد نه جوان تر بودن یا پیشکسوت بودن به این دلیل که همه نسلها باید حضوری فعال داشته باشند. از سویی به شکلها و گونههای اجرا توجه داریم و ترجمههای خوب و عروسکی هم برایمان اهمیت دارد.
سلیمانی بیان کرد: شیوهنامهای داریم که آثار منتخب، بر اساس آن تواناییها ارزیابی شده باشد. ارزش سالنها نیز باید به روال گذشته برگردد. هر سالن ویژگیهایی دارد که کارگردانها بر اساس جایگاه و کارشان برای اجرا انتخاب خواهند شد.
بازتولیدها و باز اجراها در تئاتر شهر جایی ندارند
سلیمانی گفت: قرار نیست کارهای بازتولید و باز اجرا را بپذیریم. متن هم مهم است و در اینباره شورایی سه نفره داریم. درخواستها و زیاده خواهیهایی هم بود که با احترام به دوستان، آنها را رد کردیم.
او تاکید کرد: با کسی عقد و اخوتی، ندارم و آنچه اهمیت دارد، تئاتر است.
ایمنی تئاتر شهر ارتقاء مییابد
در بخش دیگری از برنامه حسین طاهربخش مدیر اجرایی تئار شهر درباره کارهای انجام شده توضیحاتی داد. او گفت: کار من اجرایی است و اهل حرف زدن نیستم و تلاش میکنیم خواستههای آقای کوروش سلیمانی را اجرا کنیم.
او گفت: موضوع ایمنی و آتشنشانی در حال پیگیری است و بردی را لازم داشتیم که بالاخره آن را یافتهایم و سیستم بزودی راه اندازی میشود. به هرحال، سالنها همه از چوب و پارچه هستند و ایمنی مهم است. سیستم صوتی نیز حرفهای میشود و بودجه که بیاد کارهای نصب انجام خواهد شد.
سعید سیادت (مدیر امور هماهنگی تئاتر شهر) نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت.
او گفت: بعد از حضور آقای سلیمانی تقاضاهای زیادی به ما رسید و مجاب شدیم شکل کار جدیدی را طراحی کنیم. طی جلسات متعدد، فرمی طراحی کردهایم که آیتمهایی دارد.
اجراهای سال جدید شامل چهل دو اثر در مجموعه تئاتر شهر است
او در پایان گفت: زمانی که به تک اجرایی شدن فکر میکنیم باکس اجرایی محدودتر میشود؛ لذا در سال جدید میزبان ۴۲ تا ۴۳اثر خواهیم بود. تا همین الان هشتاد تا نود تقاضای اجرا داشتیم که بخشهایی بررسی شده. در نهایت تا آخر آذر، برنامه سه ماهه اول سال جدید را اعلام خواهیم کرد.
در پایان کوروش سلیمانی گفت برای ارائه جزییات بیشتر حریم تئاتر شهر و ارائه گزارش کار، بزودی نشستی دیگر برگزار خواهد شد.