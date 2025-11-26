دو جایزه برای «آبان» از جشنواره اسپانیایی
سریال «آبان» به کارگردانی رضا دادویی و تهیهکنندگی مجید مولایی، دو جایزه جشنواره بینالمللی خیرونای اسپانیا را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم شیدا، سریال «آبان» ساخته رضا دادویی در اولین حضور بینالمللی خود در سی و هفتمین جشنواره خیرونا، «جایزه ویژه هیات داوران» را از آن خود کرد. همچنین «جایزه استعداد برتر کارگردانی» به همراه تندیس جشنواره به کارگردان اثر اهدا شد.
هیئت داوران، کمیته انتخاب و مدیریت جشنواره، بهپاس شایستگیهای هنری، کیفیت ساخت و اهمیت ارزشهای محتوایی، این جوایز را به سریال «آبان» و کارگردان آن اهدا کرد.
جشنواره خیرونا به عنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین رویدادهای سینمایی کاتالونیا و اسپانیا، هر ساله بیش از ۵۰ هزار بیننده را به خود جذب میکند و یکی از مهمترین پلتفرمهای معرفی سینمای مستقل و نوآورانه در حوزه مدیترانه است.
سریال «آبان» با بازی هنرمندانی چون شهاب حسینی، لاله مرزبان، امین حیایی، میرسعید مولویان، مینا ساداتی، رضا اخلاقیراد، بهاره کیانافشار، حمید ابراهیمی و بهزاد خلج اولین محصول اختصاصی پلتفرم شیدا است که پیش از این در داخل کشور، با استقبال مخاطبان روبرو شد.
پخش بینالمللی این سریال را کمپانی هفت آسمان (Seven Skies) برعهده دارد.