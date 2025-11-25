خبرگزاری کار ایران
کتاب «تقاطع هوش مصنوعی و روزنامه‌نگاری» روانه بازار نشر شد

«تقاطع هوش مصنوعی و روزنامه‌نگاری»، نوشته کومار بیسوال و آند جی. کولکارنی با ترجمه علی شاکر در قالب یک اثر پژوهی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، نویسندگان این اثر نشان می‌دهند که هوش مصنوعی دیگر یک ابزار ساده نیست، بلکه در مقام عامل و تصمیم‌گیر وارد تحریریه‌ها شده و قواعد خبر را از پایه تغییر می‌دهد.

این کتاب در ۱۳ فصل، به پیدایش پارادایمی نوین در روزنامه‌نگاری می‌پردازد. به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحریریه‌ها، داده‌نگاری با هوش مصنوعی، بازبینی نظریه‌ها در رسانه و ارتباطات، هوش مصنوعی و ارتقای روزنامه‌نگاری شهروندی، شالوده‌ها، تکاپوها و افق‌های پیش‌روی هوش مصنوعی در روزنامه‌نگاری و... برخی از سرفصل‌های این اثر پژوهشی‌اند.

کتاب با رویکردی انتقادی و متوازن، هم ظرفیت‌های تازه مثل داده‌نگاری پیشرفته، تولید خودکار خبر و روزنامه‌نگاری غوطه‌ور را توضیح می‌دهد و هم خطرهایی مثل جعل عمیق، سوگیری الگوریتمی و شکاف دیجیتال را بررسی می‌کند. در واقع پیام اصلی نویسندگان این اثر روشن است؛ اینکه نقش انسان حذف نمی‌شود، بلکه حیاتی‌تر می‌شود و روزنامه‌نگار آینده باید همکار و منتقد هوش مصنوعی باشد.

کتاب «تقاطع هوش مصنوعی و روزنامه‌نگاری»، در ۴۸۸ صفحه و با قیمت  ۵۵۰ هزار تومان، توسط نشر همشهری منتشر و در کتابفروشی‌‌های سراسر کشور عرضه شده است.

