مهلت ارسال تا ۳۰ آذر؛
بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر فراخوان داد
فراخوان بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان سرزمین عزیزمان و گسترش همدلی و همزبانی با پارسیگویان سراسر دنیا اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، «جشنواره بینالمللی شعر فجر» با هدف تعالی و ارتقای شعر امروز، از سال ۱۳۸۵ تاکنون هر سال میزبان کاروان شعر پارسی بوده و بیستمین دوره آن نیز زمستان امسال (۱۴۰۴) برگزار میشود. این جشنواره، علاوهبر همسخنی با شاعران مطرح معاصر ایران، با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان سرزمین عزیزمان و گسترش همدلی و همزبانی با پارسیگویان سراسر دنیا تدارک دیده شده است.
در بخش اصلی این جشنواره بینالمللی، آثاری داوری میشود که برای نخستینبار در سال ۱۴۰۳ به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور منتشر شده باشد. این بخش چهار دسته «شعر کلاسیک»، «شعر نو»، «شعر محاوره» و «درباره شعر» (پژوهشهای حوزه شعر) را شامل میشود. آثار ارسالی در این بخش باید تألیفی، به زبان فارسی و مجموعه شعر مستقل باشند؛ ازاینرو مجموعههای مشترک داوری نخواهند شد. همچنین آثاری که در سالهای قبل با عنوان دیگر یا با ناشر متفاوت چاپ شده یا گزیده آثار قبلی باشند، از روند داوری کنار گذاشته میشوند.
بخش جنبی این جشنواره نیز به شاعرانی که آثارشان در قالب کتاب منتشر نشده است اختصاص دارد. علاقهمندان میتوانند با ارسال ۵ شعر در بخش جنبی بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر شرکت کنند. این آثار میتوانند غزل، سپید، نیمایی یا هر فرم دیگری از شعر معاصر باشند. اشعار ارسالشده در این بخش نباید پیشتر در جشنواره دیگری برنده شده یا به چاپ رسیده باشند
بخش ویژه جشنواره امسال نیز بهمناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص) با عنوان «ماه مجلس» برگزار میشود و پذیرای آثاری است که جلوههای ادبی شخصیت پیامبر اکرم(ص) را بازتاب دهند.
مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است؛ برگزیدگان بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر زمستان ۱۴۰۴ در مراسم اختتامیه معرفی میشوند و علاوه بر جایزه نقدی، لوح یادبود و تندیس جشنواره را دریافت خواهند کرد.
ناشران، شاعران و پژوهشگران علاقهمند به شرکت در بخش اصلی جشنواره میتوانند پس از تکمیل فرم ثبتنام در نشانی fajr.ketab.ir، چهار نسخه از آثار خود را به نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجهنصیر، پلاک ۲، سرای اهل قلم، طبقه ۴، کد پستی ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱، دبیرخانه بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر ارسال کنند. همچنین میتوانند جهت ثبت و ارسال اثر در بخش جنبی جشنواره نیز به نشانی زیر مراجعه کنند:
https://survey.porsline.ir/s/Es۶۲oon
گفتنی است شماره تلفن ۹۱۰۰۶۳۶۳ -۰۲۱ (داخلیهای ۲۳۴ و ۸۰۲) از ساعت ۱۰ تا ۱۷ پاسخگوی ناشران، شاعران و پژوهشگران خواهد بود.