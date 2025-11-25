خبرگزاری کار ایران
دیدار چلسی و بارسلونا، با گزارش عادل فردوسی‌پور
دیدار حساس هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ سه‌شنبه ۴ آذرماه میان دو تیم بزرگ چلسی و بارسلونا، ساعت ۲۳:۳۰ به‌وقت تهران در ورزشگاه استنفورد بریج لندن برگزار خواهد شد. این بازی با گزارش عادل فردوسی‌پور به‌صورت زنده از آپارات اسپرت پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این رقابت، هر دو تیم با ۷ امتیاز و حضور در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم جدول گروهی، برای صعود مستقیم به مرحله حذفی نیاز مبرم به پیروزی دارند.

آبی‌های لندن در این بازی چند غایب کلیدی دارند؛ کول پالمر به‌دلیل آسیب‌دیدگی انگشت پا و کشاله ران در دسترس نیست و لوی کولویل، رومئو لاویا و داریو اسوگو نیز همچنان مصدوم هستند. با این حال، ریس جیمز آمادگی بازی دارد و استوائو ویلیان می‌تواند نقش اصلی در ایجاد موقعیت‌های خلاقانه برای چلسی را برعهده بگیرد. همچنین انزو فرناندز، پدرو نتو و بنوا بادیاشیله برای این مسابقه آماده هستند.

در سوی مقابل، بارسلونا نیز با چند غیبت مهم وارد میدان می‌شود. پدری، گاوی و مارک-آندره تر اشتگن این دیدار را از دست خواهند داد. الخاندرو بالده به آمادگی رسیده و مارکوس راشفورد پس از پشت‌سر گذاشتن آنفولانزا، شرایط بازی دارد. همچنین رافینیا و خوان گارسیا به ترکیب بازگشته‌اند.

