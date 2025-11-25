به گزارش ایلنا، در این رقابت، هر دو تیم با ۷ امتیاز و حضور در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم جدول گروهی، برای صعود مستقیم به مرحله حذفی نیاز مبرم به پیروزی دارند.

آبی‌های لندن در این بازی چند غایب کلیدی دارند؛ کول پالمر به‌دلیل آسیب‌دیدگی انگشت پا و کشاله ران در دسترس نیست و لوی کولویل، رومئو لاویا و داریو اسوگو نیز همچنان مصدوم هستند. با این حال، ریس جیمز آمادگی بازی دارد و استوائو ویلیان می‌تواند نقش اصلی در ایجاد موقعیت‌های خلاقانه برای چلسی را برعهده بگیرد. همچنین انزو فرناندز، پدرو نتو و بنوا بادیاشیله برای این مسابقه آماده هستند.

در سوی مقابل، بارسلونا نیز با چند غیبت مهم وارد میدان می‌شود. پدری، گاوی و مارک-آندره تر اشتگن این دیدار را از دست خواهند داد. الخاندرو بالده به آمادگی رسیده و مارکوس راشفورد پس از پشت‌سر گذاشتن آنفولانزا، شرایط بازی دارد. همچنین رافینیا و خوان گارسیا به ترکیب بازگشته‌اند.

