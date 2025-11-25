به گزارش ایلنا، فیلم-کنسرت آثار موسیقایی هانس زیمر برای سومین شب در تاریخ شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ در دو سانس ۱۹ و ۲۲ در سالن رویال هتل اسپیناس پالاس، برگزار خواهد شد.

پیش از این، این فیلم_کنسرت در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۷ آبان‌ماه و در چهار سانس روی صحنه رفته بود.

در این اجرا، با حضور ارکستر سمفونیک داریس و گروه کرال، مجموعه‌ای از موسیقی‌های ماندگار هانس زیمر ( آهنگساز آلمانی و برنده پنج جایزه گرمی، یک بفتا و دو اسکار) همراه با نمایش پلان‌ها و سکانس‌هایی از فیلم‌ها اجرا می‌شود.

در این فیلم-کنسرت، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم‌های «میان‌ستاره‌ای»، «سه‌گانه بتمن» و «تلقین» به کارگردانی کریستوفر نولان، «گلادیاتور» ساخته ریدلی اسکات، «رمز داوینچی» و «فرشتگان و شیاطین» به کارگردانی ران هاوارد، «شرلوک هولمز» از گای ریچی، «دزدان دریایی کارائیب ۲ و ۴» ساخته گور وربینسکی و راب مارشال، «آخرین سامورایی» از ادوارد زوئیک و «فرمول ۱» به کارگردانی جوزف کوشینسکی اجرا خواهد شد.

بلیت‌فروشی این رویداد به‌ طور اختصاصی در آدرس hanszimmer. fidibo. com در دسترس است.

انتهای پیام/