به گزارش ایلنا، نمایش «زنی که فقط سیگار می‌کشد» به نویسندگی و کارگردانی رضا آشفته از ششم آذرماه در سالن شماره شش بوتیک هنر ایران ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود.

او پیش از این در سال ۱۳۹۴ در دو نوبت نمایش سنجابهای شنگول و منگول را در تالار محراب و ارسباران برای مخاطبین کودک و نوجوان روی صحنه برده بود.

رضا آشفته در نمایش «زنی که فقط سیگار می‌کشد» که فاطمه شهیدی و مرجان خرمی در آن به ایفای نقش می‌پردازند، به زندگی یک زن فیلسوف و حکیم ایرانی می‌پردازد.

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به دراماتورژ: محسن خیمه دوز، دستیار و برنامه ریز: مژده قربانی، دستیار و مدیر صحنه: ستایش حسینی، منشی صحنه و مسئول نور و صدا: سپیده اسکندر زاده، طراح صحنه: فاطمه شهیدی، طراح لباس و طراح حرکت: مرجان خرمی، طراح نور: پدرام رضوانی، طراح گریم و مجری گریم: لیلا مهدی پور، طراح صدا و انتخاب موسیقی: سعید جورکش، ساخت تیزر: صادق عظیمی و سعید جورکش، عکاس: اختر تاجیک و پرویز گوهری راد، مدیرتبلیغات و رسانه: محسن بیده، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصالح سیادت، اشاره کرد.

انتهای پیام/