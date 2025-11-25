خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضا آشفته به صحنه باز می‌گردد

رضا آشفته به صحنه باز می‌گردد
کد خبر : 1718908
لینک کوتاه کپی شد.

رضا آشفته پس از ده سال دوری از صحنه، نمایشی را روی صحنه می‌برد.

به گزارش ایلنا، نمایش «زنی که فقط سیگار می‌کشد» به نویسندگی و کارگردانی رضا آشفته از ششم آذرماه در سالن شماره شش بوتیک هنر ایران ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود.

او پیش از این در سال ۱۳۹۴ در دو نوبت نمایش سنجابهای شنگول و منگول را در تالار محراب و ارسباران برای مخاطبین کودک و نوجوان روی صحنه برده بود.

رضا آشفته در نمایش «زنی که فقط سیگار می‌کشد» که فاطمه شهیدی و مرجان خرمی در آن به ایفای نقش می‌پردازند، به زندگی یک زن فیلسوف و حکیم ایرانی می‌پردازد.

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به دراماتورژ: محسن خیمه دوز، دستیار و برنامه ریز: مژده قربانی، دستیار و مدیر صحنه: ستایش حسینی، منشی صحنه و مسئول نور و صدا: سپیده اسکندر زاده، طراح صحنه: فاطمه شهیدی، طراح لباس و طراح حرکت: مرجان خرمی، طراح نور: پدرام رضوانی، طراح گریم و مجری گریم: لیلا مهدی پور، طراح صدا و انتخاب موسیقی: سعید جورکش، ساخت تیزر: صادق عظیمی و سعید جورکش، عکاس: اختر تاجیک و پرویز گوهری راد، مدیرتبلیغات و رسانه: محسن بیده، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصالح سیادت، اشاره کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات