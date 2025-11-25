به گزارش ایلنا، نمایش «طاعون»، به نویسندگی و کارگردانی رهام مخدومی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شریفی‌نیا، با الهام از رمان «طاعون» و نمایشنامه «حکومت نظامی» اثر آلبر کامو از ۲۳ آذر تا ۲۹ دی، ساعت ۱۹ در تالار حافظ اجرا خواهد شد.

محمدرضا میرحسینی، اشکان هورسان، گیتا بهادری، علیرضا مدنی، مریم ورزی، مجتبی علیزاده، مهدی افشاریان، حسن دست‌مراد مزینانی، صادق کاوانلویی، یگانه ملک‌محمدی، سامی خلیلی، حامد مظفری، فریبا چگینی، درنا همتی، ال میرا آبرون، ارغوان صنعتی، فائزه خزائی، علی عباسیان، یوسف محمودی، نسترن خاموشی، روح‌الله تورانی، مریم رستم‌آبادی، سپیده فصیحی، محسن بهرامی، پردیس باغبانی، الهام یوسف‌زاده، امیرحسین فرهنگ‌مهر، اردلان مهرخواه، رضا جیلانی، نیما محمدی ارشد، مهسا تقی‌زاده، علی کوهساری، نیما هاشمی، امیررضا میرشکاری، آرزو شریفی، کیانا جلیلیان‌فرد، محمد پاک‌نهاد، علیرضا فرماس‌پی، کیانا احمدی، امیرعباس کریم، پارمین مخدومی و سیامک ادیب به عنوان بازیگر در این اثر نمایشی با رهام مخدومی همکاری می‌کنند.

در خلاصه نمایش آمده است:

یک شهر آرام با یک تهدید بزرگ روبه‌رو می‌شود و مقامات در تلاشند تا نظم را برگردانند. اما ناگهان، موجودی به نام «طاعون» مسلط شده و قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای را اجرا می‌کند.

دیگر عوامل نمایش «طاعون» عبارتند از: طراح گریم: حجت بابایی، طراح صحنه: منا رمضانی، آهنگساز: نیما اورکی، طراح لباس: مهرناز عباسی، طراح حرکات: نرگس طاهردل، طراح پوستر و بروشور: فرهاد توکلی، طراحی و ساخت تیزر: عبد نیک‌سیرت، محمود هدایتی و علیرضا عالی‌پور، سرپرست گروه کارگردانی و مجری طرح: حسن دست‌مراد مزینانی، برنامه‌ریز: یگانه ملک‌محمدی، منشی صحنه: ایلیا پوررستمی، دستیاران کارگردان: محمد علمی‌زاده، میلاد ایمانی کلوری، گروه کارگردانی: هدا ورعی، شکیبا سعیدمطلق، مدیر روابط عمومی: ناصر ارباب، عکاس: رضا جاویدی، مدیر صحنه: محسن بهرامی، ساخت دکور: حامد رمضانی، دستیاران دکور: پرهام اریانی، علی افشار، ناصر نصرتی، سرمایه‌گذار: داود علمی‌زاده .

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید یا رزرو بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه نمایند

