خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استغاثه حنیف طاهری برای باران+فیلم

استغاثه حنیف طاهری برای باران+فیلم
کد خبر : 1718855
لینک کوتاه کپی شد.

نماهنگ جدیدی با عنوان «مادر بارون» به همت مجموعه رسانه‌ای «حریم» و با اجرای حنیف طاهری منتشر شده است.

به گزارش ایلنا، شعر نماهنگ «مادر بارون» توسط محمد رسولی سروده شده و مضمون آن درخواست دعا از حضرت زهرا (سلام الله علیها) برای نزول باران و رحمت الهی است. در متن شعر، به مفاهیمی مانند دعا، رحمت خدا و جایگاه معنوی مادر در فرهنگ اسلامی اشاره شده است. 

نماهنگ «مادر بارون» با ترکیب تصویر و نوای مذهبی، فضایی معنوی ایجاد می‌کند و مخاطبان را به دعا برای بارش باران و رفع کمبود آب فرا می‌خواند. جمله پایانی اثر با عبارت قرآنی «بکم ینزل الغیث» تأکید می‌کند که نزول باران به اراده الهی و دعای بندگان وابسته است. 

به گفته عوامل تولید، این نماهنگ تلاشی فرهنگی برای جلب توجه عموم مردم به مسئله کم‌آبی و اهمیت دعا و همدلی در شرایط فعلی کشور به شمار می‌آید. 

این نماهنگ هم‌اکنون از سوی مجموعه رسانه‌ای «حریم» منتشر شده و از طریق رسانه‌های رسمی و شبکه‌های مجازی در دسترس مخاطبان قرار دارد. 

متن شعر این نماهنگ به شرح زیر است: 

«با همون دستی که از این مردم

تو سختیا گره وا کرده

امشب بیا دعا کن مادر

بارون به شهر ما برگرده

تو یه لبخند بزن/ اشک شوق آسمون می‌باره

تو یه لبخند بزن/ رحمت خدا میاد دوباره

تو یه لبخند بزن/ همه فصلا برامون بهاره

تو که آسمون شده سجادت

مهر جانماز تو مهتابه

نذار محروم بشیم از مهرت

شنیدم مهریه تو آبه

دعا کن همه دردا/ بگیره سر و سامون

بکم ینزل الغیث/ تویی مادر بارون

تویی اون که روزی سائل رو

از سهم بچه‌هات بخشیدی

همسایه رو دعا می‌کردی

شب‌هایی که نمی‌خوابیدی

تو یه لب‌تر کنی/ خدا آمین دعاته مادر

به حسینت قسم/ که خودش آب حیاته مادر

لب خشکش هنوز/ حسرت آب فراته مادر

ما که اشک چشممون بارونه

توی روضه حاجت دریاییم

سائل دست اباالفضلیم و

تشنه عنایت سقاییم

دعا کن همه دردا/ بگیره سر و سامون

بکم ینزل الغیث/ تویی مادر بارون»

حجم ویدیو: 32.12M | مدت زمان ویدیو: 00:03:48 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات