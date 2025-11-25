استغاثه حنیف طاهری برای باران+فیلم
نماهنگ جدیدی با عنوان «مادر بارون» به همت مجموعه رسانهای «حریم» و با اجرای حنیف طاهری منتشر شده است.
به گزارش ایلنا، شعر نماهنگ «مادر بارون» توسط محمد رسولی سروده شده و مضمون آن درخواست دعا از حضرت زهرا (سلام الله علیها) برای نزول باران و رحمت الهی است. در متن شعر، به مفاهیمی مانند دعا، رحمت خدا و جایگاه معنوی مادر در فرهنگ اسلامی اشاره شده است.
نماهنگ «مادر بارون» با ترکیب تصویر و نوای مذهبی، فضایی معنوی ایجاد میکند و مخاطبان را به دعا برای بارش باران و رفع کمبود آب فرا میخواند. جمله پایانی اثر با عبارت قرآنی «بکم ینزل الغیث» تأکید میکند که نزول باران به اراده الهی و دعای بندگان وابسته است.
به گفته عوامل تولید، این نماهنگ تلاشی فرهنگی برای جلب توجه عموم مردم به مسئله کمآبی و اهمیت دعا و همدلی در شرایط فعلی کشور به شمار میآید.
این نماهنگ هماکنون از سوی مجموعه رسانهای «حریم» منتشر شده و از طریق رسانههای رسمی و شبکههای مجازی در دسترس مخاطبان قرار دارد.
متن شعر این نماهنگ به شرح زیر است:
«با همون دستی که از این مردم
تو سختیا گره وا کرده
امشب بیا دعا کن مادر
بارون به شهر ما برگرده
تو یه لبخند بزن/ اشک شوق آسمون میباره
تو یه لبخند بزن/ رحمت خدا میاد دوباره
تو یه لبخند بزن/ همه فصلا برامون بهاره
تو که آسمون شده سجادت
مهر جانماز تو مهتابه
نذار محروم بشیم از مهرت
شنیدم مهریه تو آبه
دعا کن همه دردا/ بگیره سر و سامون
بکم ینزل الغیث/ تویی مادر بارون
تویی اون که روزی سائل رو
از سهم بچههات بخشیدی
همسایه رو دعا میکردی
شبهایی که نمیخوابیدی
تو یه لبتر کنی/ خدا آمین دعاته مادر
به حسینت قسم/ که خودش آب حیاته مادر
لب خشکش هنوز/ حسرت آب فراته مادر
ما که اشک چشممون بارونه
توی روضه حاجت دریاییم
سائل دست اباالفضلیم و
تشنه عنایت سقاییم
دعا کن همه دردا/ بگیره سر و سامون
بکم ینزل الغیث/ تویی مادر بارون»