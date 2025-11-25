به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، طبق اعلام دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با پایان مهلت ارسال اثر در ۲ بخش «نمایشنامه‌نویسی» و «تازه‌های دیگرگونه‌های اجرایی» داوری این آثار آغاز شده است.

داوری بخش «نمایشنامه‌نویسی» با دریافت ۷۰۷ عنوان نمایشنامه از سوی نمایشنامه‌نویسان سراسر کشور توسط محمد چرمشیر، حمیدرضا نعیمی و جمشید خانیان هیات داوران این بخش به مدیریت نادر برهانی‌مرند آغاز شده است.

همچنین نتایج بازخوانی بخش «تازه‌های دیگرگونه‌های اجرایی» با دریافت ۷۷ ایده و طرح اجرایی از سوی هنرمندان فعال در این حوزه به‌زودی اعلام خواهد شد.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

