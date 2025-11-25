تعداد آثار دریافتی در ۲ بخش «نمایشنامهنویسی» و «تازهها» اعلام شد
دبیرخانه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ۷۰۷ نمایشنامه در بخش «نمایشنامهنویسی» و ۷۷ طرح و ایده اجرایی در بخش «تازههای دیگرگونههای اجرایی» دریافت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، طبق اعلام دبیرخانه چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با پایان مهلت ارسال اثر در ۲ بخش «نمایشنامهنویسی» و «تازههای دیگرگونههای اجرایی» داوری این آثار آغاز شده است.
داوری بخش «نمایشنامهنویسی» با دریافت ۷۰۷ عنوان نمایشنامه از سوی نمایشنامهنویسان سراسر کشور توسط محمد چرمشیر، حمیدرضا نعیمی و جمشید خانیان هیات داوران این بخش به مدیریت نادر برهانیمرند آغاز شده است.
همچنین نتایج بازخوانی بخش «تازههای دیگرگونههای اجرایی» با دریافت ۷۷ ایده و طرح اجرایی از سوی هنرمندان فعال در این حوزه بهزودی اعلام خواهد شد.
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن ماه سال جاری برگزار میشود.