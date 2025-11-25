خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعداد آثار دریافتی در ۲ بخش «نمایشنامه‌نویسی» و «تازه‌ها» اعلام شد

تعداد آثار دریافتی در ۲ بخش «نمایشنامه‌نویسی» و «تازه‌ها» اعلام شد
کد خبر : 1718846
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرخانه‌ جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ۷۰۷ نمایشنامه در بخش «نمایشنامه‌نویسی» و ۷۷ طرح و ایده اجرایی در بخش «تازه‌های دیگرگونه‌های اجرایی» دریافت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، طبق اعلام دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با پایان مهلت ارسال اثر در ۲ بخش «نمایشنامه‌نویسی» و «تازه‌های دیگرگونه‌های اجرایی» داوری این آثار آغاز شده است. 

داوری بخش «نمایشنامه‌نویسی» با دریافت ۷۰۷ عنوان نمایشنامه از سوی نمایشنامه‌نویسان سراسر کشور توسط محمد چرمشیر، حمیدرضا نعیمی و جمشید خانیان هیات داوران این بخش به مدیریت نادر برهانی‌مرند آغاز شده است. 

همچنین نتایج بازخوانی بخش «تازه‌های دیگرگونه‌های اجرایی» با دریافت ۷۷ ایده و طرح اجرایی از سوی هنرمندان فعال در این حوزه به‌زودی اعلام خواهد شد. 

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات