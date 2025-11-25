به گزارش ایلنا، تازه‌ترین اثر محسن حسینی با عنوان «می‌خواهمت» با حال‌وهوایی عاشقانه، منتشر شد.

در این قطعه، حسام صدفی‌نژاد به‌عنوان آهنگساز حضور دارد و ملودی اثر را هم‌سو با فضای ترانه ساخته است. همچنین محمدسعید میرزایی ترانه‌سرایی این اثر را برعهده داشته است. حسام ناصری نیز مسئولیت میکس و مسترینگ اثر را برعهده داشته .

کاور رسمی «می‌خواهمت» که طراحی آن توسط محمد یعقوبخانی انجام شده، هم‌ زمان با انتشار تک‌آهنگ رونمایی شده است.

