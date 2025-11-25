خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تک‌آهنگ «می‌خواهمت» با صدای محسن حسینی+صوت

تک‌آهنگ «می‌خواهمت» با صدای محسن حسینی+صوت
کد خبر : 1718780
لینک کوتاه کپی شد.

قطعه «می‌خواهمت» با آهنگسازی حسام صدفی‌نژاد و صدای محسن حسینی منتشر شد. ترانه این اثر سروده محمدسعید میرزایی است.

به گزارش ایلنا، تازه‌ترین اثر محسن حسینی با عنوان «می‌خواهمت»  با حال‌وهوایی عاشقانه،  منتشر شد.

در این قطعه، حسام صدفی‌نژاد به‌عنوان آهنگساز حضور دارد و ملودی اثر را هم‌سو با فضای ترانه ساخته است. همچنین محمدسعید میرزایی ترانه‌سرایی  این اثر را برعهده داشته  است. حسام ناصری نیز مسئولیت میکس و مسترینگ اثر را برعهده داشته . 

کاور رسمی «می‌خواهمت» که طراحی آن توسط محمد یعقوبخانی انجام شده، هم‌ زمان با انتشار تک‌آهنگ رونمایی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات