تکآهنگ «میخواهمت» با صدای محسن حسینی+صوت
قطعه «میخواهمت» با آهنگسازی حسام صدفینژاد و صدای محسن حسینی منتشر شد. ترانه این اثر سروده محمدسعید میرزایی است.
به گزارش ایلنا، تازهترین اثر محسن حسینی با عنوان «میخواهمت» با حالوهوایی عاشقانه، منتشر شد.
در این قطعه، حسام صدفینژاد بهعنوان آهنگساز حضور دارد و ملودی اثر را همسو با فضای ترانه ساخته است. همچنین محمدسعید میرزایی ترانهسرایی این اثر را برعهده داشته است. حسام ناصری نیز مسئولیت میکس و مسترینگ اثر را برعهده داشته .
کاور رسمی «میخواهمت» که طراحی آن توسط محمد یعقوبخانی انجام شده، هم زمان با انتشار تکآهنگ رونمایی شده است.