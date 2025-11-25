نمایشگاه گروهی «۵۸۰ نانومتر/ زرد» برگزار میشود
نمایشگاه گروهی «۵۸۰ نانومتر/زرد» به کیریتوری پگاه بهروزفر، روز جمعه هفتم آذرماه، گشایش مییابد.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه گروهی «۵۸۰ نانومتر/زرد» روز جمعه به تاریخ ۷ آذرماه در گالری آرتیبیشن گشایش مییابد.
این نمایشگاه به کیریتوری پگاه بهروزفر، با چیدمانی از منتخب آثار هنرمندان در هنرهای تجسمی و طراحان حرفهی دیزاین (طراحی) ارائه خواهد شد.
هدف از برگزاری این رویداد پرداختن به مرز و بیمرزی میان دیزاین و هنرهای تجسمی است. پروژهای میانرشتهای که بهجای پیوند دادن دیزاین و هنرهای تجسمی، به مرزهای میان آنها و لحظههایی که این مرزها از میان برداشته میشوند، میپردازد. در این نمایشگاه آثاری در بسترهای مختلف از جمله نقاشی، طراحی، مجسمه و فایبرآرت، اینستالیشن (چیدمان)، طراحی صنعتی، طراحی جواهرات، طراحی گرافیک، مد، آثار چندرسانهای… ارائه میشود.
هنرمندان در زمینهی هنرهای تجسمی عبارتند از: سحر نهاوندی، محسن رافعی، امین تیمار، حسین طادی، سیما شاهمرادی، مریم طباطبایی، بهاره اربابی، آنیما احتیاط، سوگند نبی، علی ضابطی، فریبا بروفر، افسانه مدیرامانی، علی گلستانه، جلال شباهنگی، گلناز فتحی، محمد فاسونکی، شیما اسفندیاری، رضا باباجانی، محمد علیزاده، سارا عصاره، کوشا موسوی، نجوا عرفانی، محمد ذاکری، نازیلا مقدم، شهریار رفیعی، محمد غفاری، آرمان یعقوبپور، پرویز کلانتری و مهدی سحابی.
همچنین طراحان در زمینهی دیزاین عبارتند از: استودیو ویترو، استودیو ایگو، گروه هامون، حسام کلی (استودیو کلی)، حدیثه حسینی، فرزاد نقیبزاده، استودیو تریزه، آرتیم استودیو، فود دیزاینر: آرمین میلانی، فشن: تکتم همتی، سولماز محجوبیفر، محمد شیخ، رد دیزاین، جواهرات: مهروز بلادی، بهارک امیدفر.
در بخشی از بیانیهی این نمایشگاه نوشته شده: «پروژهی «طیف خلاقیت» یک برنامهی نمایشگاهی چندمرحلهای است که با اتکا به رنگ و طیف نور، به روایتی در مورد مرزها و بیمرزیهای پیچیده میان هنرهای تجسمی، هنر کاربردی و دیزاین میپردازد. این پروژه در چند فصل متوالی برگزار میشود و هر نمایشگاه از آن به یک رنگ مشخص اختصاص دارد.
مرز میان هنر و دیزاین، اگرچه در بسیاری از گفتارهای تاریخی، آموزشی و حرفهای تفکیکپذیر فرض شده اما در عمل شامل ابهام و همپوشانیهای گسترده است. هنر و دیزاین هر دو در بستری فرهنگی رشد میکنند، از سنتها تغذیه میشوند و در برابر تحولات اجتماعی و فناورانه واکنش نشان میدهند. با این حال، تقسیمبندی خطی و کلاسیک میان «بیان هنری» و «کارکرد دیزاین» دیگر توانایی توضیح تنوع و پیچیدگی این حوزهها را ندارد. پروژهی حاضر، با تمرکز بر رنگ بهعنوان شاخصی مستقل از کارکرد و سبک، امکان مشاهده و بازخوانی این مرزها را فراهم میسازد».
علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند هر روز از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در گالری آرتیبیشن حضور یابند.
نمایشگاه «۵۸۰ نانومتر/ زرد» تا ۱۷ آذرماه ادامه دارد.
نشانی گالری آرتیبیشن: ورودی خیابان ولیعصر: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پل پارکوی، بعد از خیابان فرشته، روبهروی بانک صنعت و معدن، پلاک ۲۷۹۸، ساختمان آرتهال/ورودی خیابان سالار: تهران، محله محمودیه، خیابان سالار، پلاک ۲۳، واحد ۱