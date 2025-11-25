صالحیامیری: هدف ما مهاجرت معکوس و احیای هویت روستاهاست/ فتاح: همکاری با وزارت میراثفرهنگی نقطه قوت ما در توسعه مناطق محروم است
در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، صالحیامیری با تاکید بر نقش صنایعدستی و گردشگری در ایجاد اشتغال پایدار، خواستار تقویت همکاریها در حوزه بازاریابی و صادرات صنایعدستی شد و اعلام کرد که ایران توان و ظرفیت تبدیلشدن به پرچمدار گردشگری حلال در جهان را دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) صبح سهشنبه ۴ آذر با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی و پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برگزار شد.
این تفاهمنامه با هدف تقویت همکاریها در ایجاد اشتغال پایدار از طریق صنایعدستی و گردشگری به امضا رسید.
تاکید بر ضرورت همکاریهای بیننهادی برای رفع محرومیت
سیدرضا صالحیامیری در ابتدای مراسم با اشاره به اهمیت تقویت همکاریها با ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، خطاب به پرویز فتاح گفت: شما را به پاکدستی و صداقت میشناسیم و خوشحالیم که سکاندار این دستگاه هستید.
او با بیان اینکه موضوع رفع محرومیت «گفتمان اصلی رهبران انقلاب» است، افزود: اگر به این حوزه توجه نکنیم، به آرمانهای انقلاب توجه نکردهایم.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به شکاف ایجادشده میان جمعیت شهری و روستایی و مهاجرتهای گسترده از روستاها گفت: یکی از شعارهای ما تداوم و حیات هویت روستا است و باید برای جلوگیری از مهاجرت و تقویت روستاها برنامهریزی کرد.
ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس با توسعه صنایعدستی و بومگردیها
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزایی صنایعدستی اظهار داشت: به دنبال مهاجرت معکوس و حفظ هویت روستا هستیم و صنایعدستی میتواند به این هدف کمک کند.
او با تاکید بر توسعه همکاریها با بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: در کنار صنایعدستی، بومگردی یکی از مهمترین ظرفیتهای ایجاد اشتغال در روستاها است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به وجود ۳ هزار بومگردی در کشور افزود: شعار ما هر روستا یک بومگردی است و تلاش کردهایم در هر روستا صنایعدستی را احیا کنیم.
او با اشاره به سهم بالای بانوان در صنایعدستی گفت: ۸۰ درصد فعالان صنایعدستی بانوان هستند؛ اما مشکل اصلی ما فروش و بازاریابی است و از ستاد اجرایی فرمان امام(ره) میخواهیم در حوزه بازاریابی، فروش داخلی و صادرات صنایعدستی تولیگری کند.
صالحیامیری با تاکید بر تعدد رشتههای صنایعدستی در کشور ادامه داد: با بیش از ۲۹۹ رشته فعال، ایران از کشورهای پیشرو در حوزه صنایعدستی است و باید برای توسعه فروش و صادرات آن برنامهریزی کرد.
ایران و ظرفیت جهانی گردشگری حلال
او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه گردشگری گفت: یکی از ظرفیتهای مهم ما گردشگری حلال است. چرا نباید پرچمدار گردشگری حلال در دنیا باشیم؟
وزیر میراثفرهنگی افزود: بیش از ۵۷ کشور مسلمان داریم و گردشگری حلال یک ظرفیت بزرگ برای ایران است که با مشارکت ستاد اجرایی میتوان آن را توسعه داد.
او همچنین به برنامهریزی برای دو برابر شدن تختهای اقامتی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توسعه مراکز اقامتی را یکی از عرصههای همکاری با ستاد اجرایی دانست.
صالحیامیری با اشاره به وضعیت جذب گردشگر گفت: قبل از جنگ هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی جذب گردشگر را داشتیم که با آغاز جنگ کاهش یافت، اما در ماههای اخیر رشد ۱۰ درصدی داشتهایم و روند رو به رشد ادامه دارد. گردشگری بهترین راهکار مقابله با ایرانهراسی است.
وزیر میراثفرهنگی سه ماموریت اصلی حوزه میراثفرهنگی شامل صیانت، مرمت و حفاظت را «هویت و اعتبار ایران» توصیف کرد.
آمادگی کامل ستاد اجرایی برای حمایت از وزارت میراثفرهنگی
پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در این مراسم بر ضرورت افزایش همکاریها تاکید کرد و گفت: ستاد اجرایی در عرصههای مختلف و بهویژه در رسیدگی به محرومان فعال است و ایجاد اشتغال یکی از مهمترین محورهای فعالیت ماست.
او از اعطای تسهیلات گسترده برای ایجاد اشتغال خبر داد و افزود: دو حوزه صنایعدستی و گردشگری برای ما بسیار مهم است و همکاریهای خود را با وزارت میراثفرهنگی تقویت خواهیم کرد.
فتاح همچنین با اشاره به برخی بناها و اماکن تاریخی تحت اختیار ستاد اجرایی گفت: آمادهایم این اماکن را تحت نظر کارشناسان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مرمت و احیا کنیم.
او افزود: هر سه حوزه مأموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دارای اهمیت راهبردی است و ستاد اجرایی آماده همکاری کامل با این وزارتخانه است.
در پایان جلسه، معاونان وزارت میراثفرهنگی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز گزارشهایی درباره روند همکاریها و ظرفیتهای توسعهای ارائه کردند.