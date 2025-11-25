فیلمبرداری «آغوش پنهان» به پایان رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «آغوش پنهان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا یکانی با مضمونی اجتماعی داستان «الهه» را روایت می‌کند؛ زنی که پس از مرگ همسرش قصد ازدواج مجدد دارد، اما پسر جوانش مانع اصلی تصمیم اوست... .

سپیده نوری، امید عنایتی، علیرضا شیخ‌دارانی، سارا قناعت، حسن رضایی، فاطمه اخوان و هستی‌اللهیاری بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل پشت‌ دوربین فیلم کوتاه «آغوش پنهان» عبارت هستند: نویسنده: امید عنایتی، فیلمبردار: بهرام لطفی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سپیده نوری، صدابردار: سهیل صفاری، تدوین: علیرضا مهان، طراح صحنه و لباس: مهتاب تقی‌نژاد، مدیر تولید: حسن رضایی، چهره‌پرداز: ستیا دلشاد، عکاس: هستی‌اللهیاری، منشی صحنه: عسل روستایی، فیلمبردار پشت‌ صحنه: وحید علیمحمدی، دستیار فیلمبردار: احسان خیرمند، دستیار کارگردان: فاطمه اخوان، عکاس پشت‌ صحنه: آیسل عبداللهی، دستیار صحنه و لباس: روژان فاضلی، دستیار گریم: عسل آقاگل، تدارکات: احمد مظفری، مجری طرح: مؤسسه فیلمسازی یکان تصویر تهران و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

انتهای پیام/