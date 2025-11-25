خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیلمبرداری «آغوش پنهان» به پایان رسید

فیلمبرداری «آغوش پنهان» به پایان رسید
کد خبر : 1718737
لینک کوتاه کپی شد.

فیلمبرداری فیلم کوتاه «آغوش پنهان» در یکی از مناطق جنوب تهران به پایان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «آغوش پنهان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا یکانی با مضمونی اجتماعی داستان «الهه» را روایت می‌کند؛ زنی که پس از مرگ همسرش قصد ازدواج مجدد دارد، اما پسر جوانش مانع اصلی تصمیم اوست... .

سپیده نوری، امید عنایتی، علیرضا شیخ‌دارانی، سارا قناعت، حسن رضایی، فاطمه اخوان و هستی‌اللهیاری بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل پشت‌ دوربین فیلم کوتاه «آغوش پنهان» عبارت هستند: نویسنده: امید عنایتی، فیلمبردار: بهرام لطفی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سپیده نوری، صدابردار: سهیل صفاری، تدوین: علیرضا مهان، طراح صحنه و لباس: مهتاب تقی‌نژاد، مدیر تولید: حسن رضایی، چهره‌پرداز: ستیا دلشاد، عکاس: هستی‌اللهیاری، منشی صحنه: عسل روستایی، فیلمبردار پشت‌ صحنه: وحید علیمحمدی، دستیار فیلمبردار: احسان خیرمند، دستیار کارگردان: فاطمه اخوان، عکاس پشت‌ صحنه: آیسل عبداللهی، دستیار صحنه و لباس: روژان فاضلی، دستیار گریم: عسل آقاگل، تدارکات: احمد مظفری، مجری طرح: مؤسسه فیلمسازی یکان تصویر تهران و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات