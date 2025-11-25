به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «اتاق» به نویسندگی و کارگردانی الهام‌ محمدزاده و تهیه‌کنندگی الهام محمدزاده و انجمن سینمای جوانان دفتر کاشان در اولین حضور جهانی خود، به بخش مسابقه پانزدهمین دوره جشنواره وان شات در اسپانیا راه یافت.

جشنواره فیلم One Shot، رویدادی بین‌المللی است که فیلم‌های کوتاه را سراسر دنیا و از هر ملیتی می‌پذیرد، مشروط بر اینکه فیلم‌ها به‌صورت سکانس و بدون کات باشند. این جشنواره با تکیه ‌بر این تکنیک، قصد دارد سینما و خلاقیت را ترویج دهد.

این جشنواره ۲۷ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۶ تا ۸ آذرماه ۱۴۰۴) در شهر تراسای اسپانیا برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «اتاق» آمده است: «مادری در حال شانه‌زدن موهای دختر خردسالش است که ناگهان صدای انفجار به گوش می‌رسد...»

یاسمن نصیری، نازگل خسروانی، مرسانا افراش، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «اتاق» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: الهام‌ محمدزاده، تهیه‌کننده: الهام محمدزاده، انجمن سینمای جوانان دفتر کاشان، مجری طرح: رضا فلاح، مدیر فیلم‌برداری: علی شاهیده، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوه‌های ویژه: آرش آقابیگ، طراح صحنه: حسام حسینی، طراح لباس: ارغوان هنرمند، گریم: بهنام معیریان، موسیقی: یوسف گلستانی، آوا: پانیذ خسروی، مشاور فیلمنامه: دکتر عبدالحمید ضیایی، مشاور کارگردان: معین روح‌الامینی، مدیر هنری و طراحی پوستر: بهنام اعتمادی‌آذر، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: سید سجاد حسینی، دستیار کارگردان: حجت محلوجی، مدیر تولید: سعید قربانی، دستیار یک تصویر و نورپرداز: امین‌ شهسواری، دستیاران صحنه: طاها امین افشار، ابوالفضل میرزا آقایی، پویا وکیلی، عکاس: هستی عزیزی، تهیه شده در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

