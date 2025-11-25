خبرگزاری کار ایران
جشنواره جهانی فیلم فجر با نمایش فیلمی از عباس کیارستمی افتتاح می‌شود

نسخه مرمت شده فیلم سینمایی «زیر درختان زیتون» اثر ماندگار عباس کیارستمی کارگردان مطرح سینمای ایران به عنوان فیلم افتتاحیه چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در هنرشهر آفتاب شیراز به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در این دوره از جشنواره چند اثر مرمت‌شده ماندگار سینمای ایران روی پرده می‌رود که «زیر درختان زیتون» به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره در نظر گرفته شده است. این فیلم محصول سال ۱۳۷۳ است. «زیر درختان زیتون» موفق به کسب هوگوی نقره‌ای جشنواره بین‌المللی شیکاگو شد و کیارستمی علاوه بر کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی این فیلم را عهده‌دار بود.

آنچه در خلاصه داستان «زیر درختان زیتون» آمده به این شرح است: در روستای کوکر، حسین به خواستگاری دختری به‌نام طاهره می‌رود، ولی چون خانه ندارد به او پاسخ منفی می‌دهند. همان شب زلزله تمام مردم روستا را بی‌خانمان می‌کند. حسین در بی‌خانمانی خود را با همه یکسان می‌بیند و خوشحال هم هست. هفت روز می‌گذرد، در سر مزار «خدابیامرزها» حسین متوجه می‌شود طاهره و مادربزرگش زنده مانده‌اند...

پنج پوستر جشنواره جهانی فیلم فجر بر اساس تصاویری از فیلم «زیر درختان زیتون» و عکس‌های علیرضا انصاریان از این فیلم طراحی شده است. همچنین پوستر اصلی جشنواره نیز براساس عکسی از کیارستمی در پشت صحنه فیلم «زندگی و دیگر هیچ» است. مهدی دوایی طراحی این پوسترها را برعهده داشت.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه در شهر شیراز برگزار می‌شود.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
