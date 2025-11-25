گام تازه رادیو در ترویج فرهنگ رضوی
معاون صدای رسانه ملی از آغاز همکاری گسترده رادیو با بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) خبر داد و گفت: این همکاری، افق تازهای برای ترویج معارف رضوی در رسانه ملی خواهد گشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، علی بخشیزاده، معاون صدا در دیدار با فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با اشاره به جایگاه بیبدیل فرهنگ رضوی در ایران، گفت: نام و یاد امام رضا(ع) قرنهاست که پیوندی ناگسستنی با روح و روان مردم ایران دارد. این بارگاه ملکوتی نه فقط یک مکان زیارتی، بلکه یک زبان مشترک میان ایرانیان است؛ زبانی از جنس عشق، کرامت و مهرورزی. طبیعی است که رسانهای مانند رادیو که رسالتش ارتباط قلبی و بیواسطه با مردم است، همیشه به این ساحت نورانی ارادت داشته و دارد.
وی با بیان اینکه رادیو طی دهههای گذشته در معرفی سیره، معارف و آثار مرتبط با امام رضا(ع) نقش موثری ایفا کرده، بیان کرد: در طول سالها برنامهسازان رادیویی بارها ثابت کردهاند که از ظرفیت صدا میتوان برای ایجاد یک فضای روحانی، صمیمی و اثرگذار در دل مخاطبان استفاده کرد. رادیو با امکاناتی که دارد، قادر است بر قلبها بنشیند؛ درست همان چیزی که فرهنگ رضوی بر آن تأکید دارد.
بخشیزاده در ادامه به موضوع همکاری با بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: این همکاری، یک گام تازه و مهم در مسیر گسترش معارف رضوی است. بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) سالهاست با برنامهریزی گسترده، جشنوارهها و رویدادهای متنوع فرهنگی و هنری را در سراسر کشور برگزار میکند و امروز همکاری رادیو با این مجموعه میتواند ظرفیتهای تازهای را فعال کند.
بخشیزاده با تاکید بر اینکه رادیو در پیوند با آیینها و برنامههای رضوی نقش بیبدیلی دارد، بیان کرد: رادیو همیشه کنار مردم بوده و در ایام دهه کرامت، میلاد امام رضا(ع) و برنامههای مرتبط با فرهنگ زیارت حضور جدی داشته است. اما همکاری جدید با بنیاد امام رضا(ع) باعث میشود این همراهی ساختارمند، گسترده و همافزاتر از گذشته دنبال شود.
او افزود: وقتی بنیاد امام رضا(ع) جشنوارهها و رویدادهای هنری و فرهنگی را در سطح کشور برگزار میکند، رادیو میتواند روایتگر اصلی این حرکت باشد. بسیاری از این جشنوارهها مردمیاند و رادیو تنها رسانهای است که میتواند احساس و هوای مردمی این رویدادها را بیواسطه بازتاب دهد. تصمیم ما این است که آثار فاخر رضوی که توسط این بنیاد تولید شده، از طریق شبکههای مختلف رادیو روایت شود و همچنین تولیدات جدید مشترک شکل بگیرد.
بخشیزاده در پایان بیان کرد: ما این همکاری را نه یک تفاهمنامه اداری، بلکه یک پیمان فرهنگی میدانیم. رادیو نسبت به امام رضا(ع) ارادت دیرینه دارد و باور داریم که معرفی سیره و فرهنگ رضوی، رسالت مشترک رسانه و نهادهای فرهنگی است. امیدواریم نتیجه این همکاری، افزایش شور و امید و معنویت در جامعه باشد.هرجا نام امام رضا(ع) باشد، دل مردم روشنتر است و رادیو وظیفه دارد این نور را به گوشها و دلها برساند.