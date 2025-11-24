خبرگزاری کار ایران
معرفی مستندهای بخش مسابقه «غزه» سینماحقیقت

۱۰ مستند خارجی در بخش مسابقه «غزه» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، 10 مستند خارجی در بخش مسابقه «غزه» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» نمایش داده می‌شود.

این آثار عبارتند از

«غزه: کودکی به یغما رفته»ساخته مؤمن غنیم (فلسطین، قطر)، «تو را به خاطر خواهم آورد» ساخته محمدرضا کزنای، (مراکش، قطر)، «وعده» ساخته حسین علی قانصو  (لبنان)، «عدس» ساخته حمدی خلیل الحسینی، سمر طاهر لولو (فلسطین)، «هفده و هفتاد و چهار دلار » ساخته جاستین مشعوف (آمریکا)، «بازی ادامه دارد» ساخته محمد مصباح (فرانسه، فلسطین)،

«سقوط یک مرد» ساخته جیوفانی سی لوروسو (ایتالیا، لبنان)، «هند رجب در محاصره» ساخته ناجی سلامه (اردن)، «یادداشت‌هایی بر تبعید» ساخته گوستاوو کاسترو (برزیل، فلسطین) و «واژه‌های آزاد: شاعری از غزه» ساخته عبدالله هارون ایلهان (مصر، ترکیه)

امسال دومین دوره برگزاری بخش مسابقه «غزه» است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از 19 تا 25 آذر 1404 با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

