به گزارش ایلنا به نقل روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، وداع با پیکر زنده‌یاد هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر عرصه هنرهای نمایشی روز سه‌شنبه، چهارم آذر ساعت ۱۰ صبح از پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت انجام می‌شود.

پیکر این هنرمند پس از برگزاری مراسم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام خواهد گرفت.

هادی مرزبان، هنرمند پیشکسوت تئاتر، کارگردان، مدرس و بازیگر تئاتر پس از چند روز بستری در بیمارستان، امروز صبح (۲آذرماه) درگذشت.

