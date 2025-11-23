خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم وداع و تشییع پیکر هادی مرزبان سه‌شنبه برگزار می‌شود

مراسم وداع و تشییع پیکر هادی مرزبان سه‌شنبه برگزار می‌شود
کد خبر : 1718136
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم وداع و تشییع پیکر زنده‌یاد هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر عرصه هنرهای نمایشی روز سه‌شنبه، چهارم آذر ساعت ۱۰ صبح از پهنه رودکی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، وداع با پیکر زنده‌یاد هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر  عرصه هنرهای نمایشی روز سه‌شنبه، چهارم آذر ساعت ۱۰ صبح از پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت انجام می‌شود. 

پیکر این هنرمند پس از برگزاری مراسم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام خواهد گرفت. 

هادی مرزبان، هنرمند پیشکسوت تئاتر، کارگردان، مدرس و بازیگر تئاتر پس از چند روز بستری در بیمارستان، امروز صبح (۲آذرماه) درگذشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب