در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
کاروانسرای «قلعه خرگوشی» توسط مردم مرمت شد
نخستین گامهای بزرگ مردمی با هدف «احیاء داوطلبانه میراث ایران» در اردکان یزد آغاز شد. فعالان میراثفرهنگی اردکان میگویند، فعالیتهای خودجوش و داوطلبانه مردمی با هدف آگاهیبخشی و حفاظت از میراثفرهنگی ایران باعث شد که قلعه خرگوشی اردکان که یکی از سه کاروانسرای ایران با تزئینات منحصربهفرد است و در معرض نابودی قرار داشت، توسط یک تیم مردمی 75 نفره از مرمتگران، معماران و کارگران مورد مرمت قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاروانسرای «قلعه خرگوشی» یکی از باارزشترین و شاخصترین کاروانسراهای ایران است. این کاروانسرا، در میانه بیابان بین عقدا، ورزنه و ندوشن واقع شده است. کاروانسرایی بزرگ برجای مانده از عصر شاه عباس بزرگ صفوی با پایههایی استوار از سنگ سخت و نمایی از آجر که شاه صفوی آن را با اهمیت میشمرد و برای یادبود مادرش ساخت. از دلایل اهمیت این کاروانسرا در عصر صفوی همین یک نکته بس که کتبیه بزرگ سردر این بنای باشکوه به خط «علیرضا عباسی» بزرگترین خطاط ثلثنویس آن زمان نوشته و حکاکی شده است.
با این حال، سالهاست که دیگر قلعه خرگوشی دوران پرهیاهو و شوکت گذشته خود را ندارد و بهدلیل دور افتادن از راههای اصلی و فاصله داشتن از شهرها و روستاها به حال خود رها شده بود و به گفته فعالان میراثفرهنگی جزء ویرانه چیزی دیگری از این اثر ثبت ملی و تاریخی ایران چیز دیگری باقی نمانده بود.
به طوری که چند سال پیش نیز سارقان میراثفرهنگی، کتیبه صفوی آن را خارج و سرقت کردند هر چند که گشت منابع طبیعی متوجه این سرقت شد و در نهایت این کتیبه ارزشمند ضبط و تحویل میراثفرهنگی شد اما این موضوع بار دیگر نشان داد که وضعیت حفاظتی این اثر تاریخی و صدها اثر تاریخی دیگر تا چه حد وخیم و نابسامان است.
«نادر پیری اردکانی» دبیر انجمن حامیان میراث کهن به ایلنا گفت: با توجه به وضعیت نامناسب کاروانسرای قلعه خرگوشی، جمعی از مردم اردکان با هدف احیاء داوطلبانه میراث ایران اقدام به مرمت این اثر تاریخی کردند.
او گفت: این گروه مردمی بهصورت خودجوش و در قالب یک تیم 75 نفره از مرمتگران، معماران و کارگران با هدف آگاهی بخشی و حفاظت هر چه بهتر از میراثفرهنگی ایران به مرمت پشتبام قلعه خرگوشی پرداختند. در این پروژه مردمی، 15 ناودان در کاروانسرا تعبیه شد، شمعگذاری صورت گرفت و بخشهایی از کاروانسرا که نیاز به مرمت اضطراری داشتند، مرمت و اندود کاهگل داده شد همچنین ستونهای ضعیف این کاروانسرا نیز دوباره سنگچین شد.
پیری معتقد است، با توجه به موقعیت مکانی این اثر تاریخی که در وسط بیابان قرار گرفته و 90 کیلومتر با شهر فاصله دارد مرمت این بنا توسط مردم کمی سخت بود اما با حمایت مردمی و اداره میراثفرهنگی این کارِ بزرگ مردمی در سه دوره متوالی انجام شد.
دبیر انجمن حامیان میراث کهن با اشاره به هزینههای صورت گرفته قلعه خرگوشی توسط مردم گفت: نزدیک به 200 میلیون تومان از هزینههای جاری این پروژه توسط مردم تامین شد. همچنین مصالحی مرمتی این پروژه نیز توسط میراثفرهنگی اردکان تامین شد و ابزارآلات و ماشینهای نقل و انتقال را فرمانداری و شهرداری اردکان در اختیار مردم گذاشتند.
او گفت: مرمت قلعه خرگوشی پنجمین پروژه داوطلبانه مردمی در اردکان یزد است. بهطوری که همین تیم سه بار قلعه خرگوشی و دو مرتبه نیز پل و قلعه خرانق را مورد مرمت قرار دادند.
آنطور که پیری میگوید: پروژههای دواطلبانه احیاء میراث ایران با هدف آگاهی بخشی انجام میگیرد و امیدوارم این پروژهها در جهت حمایت از میراثفرهنگی ایران ترویج بیشتری پیدا کند. خوشبختانه چند روز پیش یک گروه مردمی با مشارکت 60 نفر اقدام به مرمت آب انبار حاج عبدالوهاب انصاری اردکانی کردند که این آب انبار نیز یکی از بزرگترین آبانبارهای بیابانی اردکان است.
این فعال میراثفرهنگی تاکید کرد: اندود پناهگاه و پایاب، مرمت مخزن و ساخت دو چشمه سرویس بهداشتی و همچنین تخلیه و لایروبی بخشی از مخزن در قالب پویش داوطلبانه نذر آب بخشی از این کار بزرگ فرهنگی بود.