به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم شیدا، فیلمبرداری سریال «مو به مو» به نویسندگی و کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر در آخرین روز آبان به پایان رسید و وارد مرحله تدوین شد.

میرسعید مولویان، هانیه توسلی، الیکا ناصری، حسن معجونی، بنیامین بهادری و رضا فیض‌بخش از جمله بازیگرانی هستند که در «مو به مو» ایفای نقش می‌کنند.

این اثر اولین سریال شهبازی در شبکه نمایش خانگی است که به زودی از پلتفرم شیدا در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

سایر عوامل سریال «مو به مو» عبارتند از:

مدیر فیلمبردار: پویا شهبازی، تدوین: مستانه مهاجر، نوید توحیدی، موسیقی: بامداد افشار، طراح صحنه: امیر حسین حداد، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، مدیر صدابرداری: منصور شهبازی، طراح گریم: هادی لطفی، طراح لباس: چکامه میرخانجانی، مدیر پروژه: سارا امامی، تهیه‌کننده اجرایی: محمد رضا لقمانی.

انتهای پیام/