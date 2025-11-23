خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تازه‌ترین ساخته پرویز شهبازی روی میز تدوین/ هانیه توسلی در «مو به مو»

تازه‌ترین ساخته پرویز شهبازی روی میز تدوین/ هانیه توسلی در «مو به مو»
کد خبر : 1718098
لینک کوتاه کپی شد.

با به پایان رسیدن فیلمبرداری سریال «مو به مو» به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر، تدوین آن آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پلتفرم شیدا، فیلمبرداری سریال «مو به مو» به نویسندگی و کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر در آخرین روز آبان به پایان رسید و وارد مرحله تدوین شد.

میرسعید مولویان، هانیه توسلی، الیکا ناصری، حسن معجونی، بنیامین بهادری و رضا فیض‌بخش از جمله بازیگرانی هستند که در «مو به مو» ایفای نقش می‌کنند.

این اثر اولین سریال شهبازی در شبکه نمایش خانگی است که به زودی از پلتفرم شیدا در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

سایر عوامل سریال «مو به مو» عبارتند از:

مدیر فیلمبردار: پویا شهبازی، تدوین: مستانه مهاجر، نوید توحیدی، موسیقی: بامداد افشار، طراح صحنه: امیر حسین حداد، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، مدیر صدابرداری: منصور شهبازی، طراح گریم: هادی لطفی، طراح لباس: چکامه میرخانجانی، مدیر پروژه: سارا امامی، تهیه‌کننده اجرایی: محمد رضا لقمانی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب