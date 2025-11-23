به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، ششمین نمایشگاه کتاب کیش از شنبه (یکم آذر ۱۴۰۴) با شعار «کتاب دریچه‌ای به زندگی» در سالن نمایشگاهی منطقه آزاد کیش و با حضور و سخنرانی محمدمهدی احمدی؛ مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز؛ امام جمعه کیش، اسدالله علیزاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و داود رادمند؛ مدیر موسسه فرهنگی، هنری و آموزشی الست کیش آغاز به کار کرد.

تزریق آگاهی به جامعه

محمد مهدی احمدی در سخنان خود اندیشیدن و ادراک را وجه تمایز انسان با سایر مخلوقات دانست و گفت: بسیاری از شاعران بزرگ ما همچون مولانا، نظامی، عطار و... بر این موضوع تاکید دارند که ذات حقیقت انسان اندیشه، تفکر و ادراک است. در فلسفه غرب نیز از جمله فلسفه دکارت بر این موضوع تاکید شده و دکارت می‌گوید: من می‌اندیشم، پس هستم.

وی افزود: اندیشه که انسان را از سایر پدیده‌های نظام هستی متمایز می‌سازد، توسط کتاب شکل گرفته و هدایت می‌شود. کتاب فقط یک مجموعه کاغذی نیست، بلکه یک محتواست که اندیشه بشری را سامان می‌دهد و رفتارهای ما را بر اساس فطرت انسانی شکل می‌بخشد.

احمدی سپس با تاکید بر اینکه اندیشه به برکت کتاب شکل می‌گیرد، ادامه داد: کتاب اگر در بطن زندگی افراد جامعه جای بگیرد و در سبد خانوارهای ایرانی قرار داشته باشد، ما را از آسیب مصون داشته و یک جامعه فرهنگی و متمدن را خواهد ساخت.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: امتیاز جامعه فرهنگی در قیاس با سایر مقولات مانند اقتصادی این است که در جامعه فرهنگی ماهیت شغل و شاغل تناسب دارد و هر دو واجد عقلانیت هستند. بدین معنا که یک آموزگار و استادی که آموزش می‌دهد، واجد عقلانیت است و خود مقوله آموزش نیز واجد عقلانیت، در حالی که در حوزه اقتصاد تضارب جای تناسب را می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت‌ وجود کتاب در سبد مصرفی خانوار تاکید کرد و گفت: دو اثر مثبت بر جامعه فرهنگی و وجود کتاب در سبد خانوار مترتب است، یک آگاهی و اطلاع از پیشینه تاریخی و سرگذشت قهرمانان ملی و دینی که بالا رفتن مقاومت در برابر بحران‌ها و تقویت هویت ملی را به دنبال دارد و دومین اثر مثبت کتاب معرفی الگوهای ملی و دینی متناسب با فرهنگ غالب و فرهنگ عمومی جامعه به نسل نوجوان و جوان ماست.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های کتاب مولد یک جریان فرهنگی هستند که آگاهی را به جامعه تزریق می‌کند، ادامه داد: ضرورت توجه به کتاب در آیات و روایات دینی ما نیز وجود دارد و بنا بر احادیث، امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید: کتاب‌های خود را حفظ کنید چرا که بدان نیاز پیدا خواهید کرد. این یعنی ما در سایه کتاب است که می‌توانیم بر بحران‌های شخصی و اجتماعی فائق آمده و در مسیر تعالی حرکت کنیم.

برپایی نمایشگاه‌های متعدد و تخصصی کتاب در کیش ضروری است

امام جمعه کیش نیز در این آیین با تجلیل از برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای متعدد فرهنگی در کیش گفت: هر فعالیت و رویداد فرهنگی جزو اقدامات لازم و ارزنده در جزیره کیش است.

حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز افزود: کتاب آسمانی قرآن به عنوان معجزه اسلام و نیز آغاز نزول این کتاب با دستور به خواندن و تکرار کلمات و عبارات مرتبط با کتاب خواندن و نوشتن و علم آموزی در بیش از ۸۰۰ مورد در متن کتاب الهی، دلیل بر اهمیت کتاب و کتایخوانی در دین اسلام است.

وی با بیان این که به رغم سفارش دین اسلام به مطالعه و کتابخوانی، متاسفانه ما کمتر به این توصیه عمل کرده‌ایم، گفت: ما باید به دستورات دینی خود در این زمینه عمل کنیم.

امام جمعه کیش برپایی نمایشگاه کتاب کیش برای ششمین سال پیاپی را کاری ارزشمند و در خور ستایش خواند و اضافه کرد: کیش ایران کوچک محسوب می‌شود و در کنار زیبایی‌های طبیعی و تفریحی، سرمایه‌های بزرگ فرهنگی و انسانی دارد و باید به عنوان منطقه نمونه فرهنگی هم معرفی شود.

وی همچنین خواستار برپایی بیش از یک دوره نمایشگاه و به خصوص نمایشگاه‌های تخصصی کتاب در کیش در طول ایام سال شد.

دنیا مدیون فرهنگ و تمدن ایرانی است

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این آیین خواستار تداوم برگزاری نمایشگاه کتاب کیش در سالهای آتی شد و گفت: کیش را باید به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی کنیم.

اسدالله علیزاده با بیان این که ایران صاحب تمدن و فرهنگ و دارای جایگاه رفیع در علوم و دانش بشری بوده است، افزود: ایرانیان فرهنگ و تمدن بومی خود را با مفاهیم دینی آمیخته و تولیدات ارزنده فرهنگی به جهانیان عرضه کرده‌اند.

وی بیان کرد: دنیا مدیون فرهنگ و تمدن ایرانی است و در این میان به جرات می توان گفت که کتاب باعث رشد و تعالی فرهنگ و تمدن ایرانی در سطح جهان شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، حرکت به سمت حکمت را از جمله آثار کتابخوانی ذکر کرد و خواستار عجین شدن نسل نوجوان و جوان با سطوح بالاتر دانش شد و گفت: این کار با مطالعه و کتابخوانی میسر است.

مدیر موسسه فرهنگی، هنری و آموزشی الست کیش با بیان این که مسئولان کیش دغدغه فرهنگ، مطالعه و کتابخوانی دارند، گفت: باید جزیره کیش را به عنوان جزیره دانایی و کتاب در نظام ملی فرهنگ ایرانی معرفی کنیم. کیش در کنار جذابیت‌های گردشگری و تفریحی، در حوزه فرهنگ نیز می‌درخشد و در سال‌های آتی شاهد فروغ بیشتر این جزیره در حوزه فرهنگ و آموزش و دانایی خواهیم بود.

وی بیان کرد: سرانه مطالعه در کیش نسبت به سایر مناطق کشور بیشتر است و جزیره کوچک کیش به اندازه یک استان بزرگ شاهد تحولات و رویدادهای فرهنگی است و این جزیره با ۱۱ هزار دانش آموز و ۴۵ هزار جمعیت ساکن و دوستدار فرهنگ و کتاب، ظرفیت بالایی برای توسعه فرهنگی کشور دارد.

ششمین نمایشگاه کتاب کیش با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران، موسسه فرهنگی، هنری و آموزشی الست کیش و سازمان منطقه آزاد کیش برپا شده است.

انتهای پیام/