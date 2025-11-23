خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرنوش جعفری جام جهانی فوتسال زنان را گزارش می‌کند

فرنوش جعفری جام جهانی فوتسال زنان را گزارش می‌کند
کد خبر : 1718081
لینک کوتاه کپی شد.

جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر برابر با ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر در شهر مانیل در قالب چهار گروه چهار تیمی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدار خود در تاریخ دوم آذرماه مقابل یکی از قدرت‌های سنتی فوتسال جهان، یعنی تیم ملی برزیل قرار خواهد گرفت.

این بازی امروز از ساعت ۱۵ به وقت تهران توسط فرنوش جعفری از طریق آپارات اسپرت گزارش و پخش خواهد شد.

فرنوش جعفری، گزارشگر این بازی‌ها، که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از گزارشگران در حوزه فوتبال و فوتسال زنان شناخته شده، پیش از این نیز تجربه گزارش مسابقات مهمی همچون دیدار هلند و رومانی در مرحله یک‌هشتم نهایی یورو ۲۰۲۴ را در کارنامه خود ثبت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب