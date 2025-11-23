به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدار خود در تاریخ دوم آذرماه مقابل یکی از قدرت‌های سنتی فوتسال جهان، یعنی تیم ملی برزیل قرار خواهد گرفت.

این بازی امروز از ساعت ۱۵ به وقت تهران توسط فرنوش جعفری از طریق آپارات اسپرت گزارش و پخش خواهد شد.

فرنوش جعفری، گزارشگر این بازی‌ها، که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از گزارشگران در حوزه فوتبال و فوتسال زنان شناخته شده، پیش از این نیز تجربه گزارش مسابقات مهمی همچون دیدار هلند و رومانی در مرحله یک‌هشتم نهایی یورو ۲۰۲۴ را در کارنامه خود ثبت کرده است.

