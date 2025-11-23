خبرگزاری کار ایران
شناسایی ظرفیت‌های استانی، توسعه شبکه موزه‌های کشور را سرعت می‌بخشد/ بازنگری در سیاست‌ها و فازبندی پروژه‌ها ضرورت امروز ماست

در نشست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مدیران معاونت‌های میراث‌فرهنگی و توسعه مدیریت و منابع که امروز ۲ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد، سیدرضا صالحی‌امیری بر ضرورت هم‌افزایی ساختاری، برنامه‌ریزی منسجم و تعریف پروژه‌های کارآمد برای ارتقای زیرساخت‌های موزه‌ای و حفاظت از میراث ارزشمند کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، نشست سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مدیران ۲ معاونت میراث‌فرهنگی و توسعه مدیریت و منابع، صبح امروز در محل معاونت میراث‌فرهنگی وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با روند پیشبرد پروژه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی اعتباری، ساختار اجرایی و ظرفیت‌های توسعه‌ای طرح‌های میراثی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

صالحی‌امیری در این نشست، تقویت تعامل میان معاونت میراث‌فرهنگی و معاونت توسعه مدیریت و منابع را رویکرد اصلی وزارتخانه در مسیر توسعه پروژه‌های ملی دانست و گفت: هماهنگی مستمر و تصمیم‌گیری یکپارچه، زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به ماموریت‌های کلیدی و تکمیل پروژه‌های زیرساختی در حوزه میراث‌فرهنگی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی پروژه‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: اجرای طرح‌ها باید در چارچوب برنامه‌ریزی منظم و مبتنی‌ بر پیش‌بینی‌های دقیق اعتباری صورت گیرد تا بتوانیم خدمات مؤثرتر و پایدارتری در حوزه حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی ارائه دهیم.

وی همچنین به ضرورت بازنگری در فازبندی احداث موزه‌های منطقه‌ای اشاره کرد و بر نقش مطالعات کارشناسی و فنی در به‌روزرسانی طرح‌ها و افزایش بهره‌وری پروژه‌ها تاکید کرد.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از نشست، ظرفیت‌های استانی برای توسعه زیرساخت‌ها را مطرح کرد و افزود: قدیمی‌ترین مدرسه جیرفت به‌عنوان یک بنای ارزشمند، پس از اجرای مرمت تخصصی، به موزه منطقه‌ای تبدیل می‌شود.

او همچنین مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج را از دیگر گزینه‌های مهم برای ایجاد موزه منطقه‌ای دانست و خواستار بررسی این ظرفیت توسط تیم‌های تخصصی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در جمع‌بندی سخنان خود بر شناسایی ظرفیت‌های نوین، توسعه شبکه میراث‌فرهنگی منطقه‌ای و برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌پژوهی تاکید کرد و افزود: پیشبرد مأموریت‌های حوزه میراث‌فرهنگی با اتکا به برنامه‌ریزی هدفمند، تعامل سازنده و بهره‌گیری از توان استان‌ها انجام خواهد شد.

 

