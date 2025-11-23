خبرگزاری کار ایران
اثر مشترک پرواز همای و متین مرعشی+صوت
نخستین اثر از پروژه‌ی «خنیاشهر» با صدای پرواز همای و متین مرعشی با عنوانِ «هوای روزگار» منتشر شد.

به گزارش ایلنا،  پرواز همای با حضور در «خنیاشهر» در کنار متین مرعشی به اجرای قطعه‌ی «هوای روزگار» پرداخته که ترانه‌ی این قطعه شامل دو بخشِ فارسی و گیلکی است. 

 

 

قطعه‌ی «هوای روزگار» با آهنگسازی و تنظیم جابر بهارمست ساخته شده و شعر بخش فارسی را پرواز همای سروده و ترانه‌ی بخشِ گیلکی از سروده‌های مجتبی کاظمی است.  در این قطعه سعید فرازمند سه‌تار و افشین آراسته نی‌لبک نواخته‌اند. 

مدیر هنریِ پروژه «خنیاشهر» امیرحسین سمیعی است.  متین مرعشی خواننده‌ی جوانی است که به عنوان استعدادی نوظهور در عرصه موسیقی ایران، به مخاطبان موسیقی معرفی می‌شود

.

 

