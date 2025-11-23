اثر مشترک پرواز همای و متین مرعشی+صوت

به گزارش ایلنا، پرواز همای با حضور در «خنیاشهر» در کنار متین مرعشی به اجرای قطعه‌ی «هوای روزگار» پرداخته که ترانه‌ی این قطعه شامل دو بخشِ فارسی و گیلکی است.

قطعه‌ی «هوای روزگار» با آهنگسازی و تنظیم جابر بهارمست ساخته شده و شعر بخش فارسی را پرواز همای سروده و ترانه‌ی بخشِ گیلکی از سروده‌های مجتبی کاظمی است. در این قطعه سعید فرازمند سه‌تار و افشین آراسته نی‌لبک نواخته‌اند.

مدیر هنریِ پروژه «خنیاشهر» امیرحسین سمیعی است. متین مرعشی خواننده‌ی جوانی است که به عنوان استعدادی نوظهور در عرصه موسیقی ایران، به مخاطبان موسیقی معرفی می‌شود

