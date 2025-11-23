به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی، محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی نسبت به وقوع آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی، این رخدادها را «هشداری جدی» برای یکی از ارزشمندترین میراث طبیعی ایران و جهان دانست و بر لزوم ارتقای اقدامات حفاظتی و مدیریتی در این عرصه تأکید کرد.

فتحی با اشاره به اینکه جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان دومین میراث طبیعی ایران از سال ۲۰۱۹ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند، گفت: «ثبت جهانی این جنگل‌ها به معنای سپردن مسئولیتی ملی و بین‌المللی به ماست. هرگونه آسیب، از جمله حریق‌های عمدی یا ناشی از بی‌توجهی، می‌تواند جایگاه این اثر کم‌نظیر را در فهرست میراث جهانی با چالش روبه‌رو کند.»

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگل‌های هیرکانی یک تکلیف قانونی و فرابخشی است، افزود: «این عرصه‌ها در قلب مناطق حفاظت‌شده و زیستگاه گونه‌های ارزشمند قرار دارند. عدم مدیریت صحیح و ضعف در کنترل تهدیداتی مانند آتش‌سوزی، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اکوسیستم، تنوع زیستی و تعهدات بین‌المللی ایران به همراه داشته باشد.»

فتحی بر ضرورت پایش مستمر، افزایش توان حفاظتی، تجهیز یگان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی، و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین پایش حریق تأکید کرد و گفت:

«تجربه جهانی نشان داده است که بی‌توجهی به تهدیدها می‌تواند منجر به خروج یک اثر از فهرست یونسکو شود؛ همان‌گونه که در مورد پناهگاه گوزن عربی در عمان شاهد آن بودیم. امروز بیش از هر زمان دیگر باید از جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان ثروت مشترک همه ایرانیان صیانت کنیم.»

وی همچنین خواستار برخورد قضایی قاطع و سریع با عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی شد و افزود:

«هرگونه تخریب آگاهانه یا سهل‌انگاری که منجر به خسارت در این عرصه‌های ارزشمند شود، باید بدون اغماض مورد پیگرد قرار گیرد. دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این زمینه پشتوانه‌ای مهم برای دستگاه‌های متولی حفاظت هستند.»

رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی مجلس در پایان تصریح کرد: «فراکسیون به‌طور جدی روند حفاظت، پایش و مدیریت جنگل‌های هیرکانی را دنبال می‌کند و با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، تدوین راهکارهای مؤثر، جلوگیری از تخریب و ارتقای استانداردهای حفاظت را در دستور کار دارد. صیانت از این جنگل‌ها نه‌تنها وظیفه قانونی، بلکه مسئولیت تاریخی ما در برابر نسل‌های آینده است.»

انتهای پیام/