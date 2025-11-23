پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای در گذشت هادی مرزبان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، محمد اله‌یاری فومنی (مدیرعامل بنیاد رودکی) در پیامی درگذشت هادی مرزبان کارگردان پیشکسوت تئاتر کشور را تسلیت گفت.

«خبر درگذشت هنرمند ارجمند نویسنده، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران، استاد هادی مرزبان باعث تاسف و اندوه گردید. او سال‌ها با اجرای آثار ارزشمند خود بر صحنه باشکوه تالار وحدت، بر غنای فرهنگی و هنری این سرزمین افزود و نامش را در تاریخ تئاتر ایران ماندگار ساخت.

خاموشی او فقدانی سنگین برای هنرهای نمایشی است، اما میراث درخشانش همچنان الهام‌بخش خواهد ماند.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به خانواده محترم آن استاد فقید، جامعه فرهنگ و هنر کشور و تمام مخاطبان و دوستداران آثار ارزشمندش تسلیت می‌گویم و از درگاه حضرت حق برای او آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

