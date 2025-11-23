خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای در گذشت هادی مرزبان

پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای در گذشت هادی مرزبان
او بر غنای فرهنگی و هنری سرزمین‌مان افزود

مدیرعامل بنیاد رودکی طی انتشار پیمامی، درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، محمد اله‌یاری فومنی (مدیرعامل بنیاد رودکی) در پیامی درگذشت هادی مرزبان کارگردان پیشکسوت تئاتر کشور را تسلیت گفت. 

 در متن پیام امده است: 

«خبر درگذشت هنرمند ارجمند نویسنده، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر ایران، استاد هادی مرزبان باعث تاسف و اندوه گردید. او سال‌ها با اجرای آثار ارزشمند خود بر صحنه باشکوه تالار وحدت، بر غنای فرهنگی و هنری این سرزمین افزود و نامش را در تاریخ تئاتر ایران ماندگار ساخت. 

خاموشی او فقدانی سنگین برای هنرهای نمایشی است، اما میراث درخشانش همچنان الهام‌بخش خواهد ماند. 

اینجانب این مصیبت بزرگ را به خانواده محترم آن استاد فقید، جامعه فرهنگ و هنر کشور و تمام مخاطبان و دوستداران آثار ارزشمندش تسلیت می‌گویم و از درگاه حضرت حق برای او آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

 

انتهای پیام/
