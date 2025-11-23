«به باد هم بگو» از آرژانتین جایزه گرفت
فیلم «به باد هم بگو» به نویسندگی و کارگردانی سینا خانی، بهترین فیلم بلند تجربیِ جشنواره Short Long World آرژانتین شد و در تازهترین حضور بینالمللیاش به هشتمین جشنواره فیلم مستقل مادرید (Madrid Indie Film Festival) راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، هشتمین جشنواره فیلم مستقل مادرید (MADRIFF) با فراهم کردن بستری برای ارائه آثار فیلمسازان مستقل، ماموریت جشنوارههای وابسته خود را در حمایت از استعدادهای نوظهور، تشویق به کاوش هنری، تقویت شبکهسازی، ترویج تبادل فرهنگی و مشارکت جامعه محلی به اشتراک میگذارد.
نعیم صالحی، علی راحیمی، محمدعلی ابراهیمی، علیرضا احمدی و بهنام آرام در این اثر ایفای نقش کردهاند.
«به باد هم بگو» داستان مردی روستایی به نام شهریار است که پس از مرگ پدرش سفری کوتاه اما درونی را برای شناخت خویشتن آغاز میکند. او همراه با الاغش به دنبال مکانی ویژه به راه میافتد. در میان زیبایی وهمآلود جنگل، او به لحظاتی از تامل و آرامش میرسد. شهریار در راه به کسانی برمیخورد که او را در ادامه مسیرش از فاجعهای برحذر میدارند، اما درمییابد که این سفر را باید تنهایی به دل طبیعت ادامه دهد.
این فیلم پیش از این در مراکزی همچون مؤسسه هنرهای معاصر در ریچموند آمریکا به نمایش درآمده است.
دیگر عوامل این اثر کوتاه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: فرهاد طالبینژاد، تدوین: اسماعیل منصف، موسیقی: سعید شهرام، صداگذاری و میکس: رامین ابوالصدق، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: نگار نقوی، طراح صحنه: عرفان یزدانی، مدیر تولید: مرتضی ابراهیمی، اصلاح رنگ: حمیدرضا فتورهچیان، طراحی لباس: ماهرخ سلیمانی، صدابردار: شاهین پورداداشی، دستیار دوم کارگردان: یاسین پناهپور، منشی صحنه: زهرا میرزایی، دستیار اول فیلمبردار: امید کیانی، دستیار دوم فیلمبردار: شایان یادگاری، بوم: رسول هادی، مدیرتدارکات: رضا روستایی، گریم: فرزانه اسماعیلی، مجری طرح: وحید عبداللهیان.