برگزاری بزرگترین روضه خانگی تلویزیونی در «عصر خانواده» با هدف آزادی مادران زندانی
امروز یکشنبه ۲ آذر، برنامه «عصر خانواده» از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ میزبان بزرگترین روضه خانگی تلویزیونی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س) خواهد بود. در این ویژهبرنامه، مجریها با حضور جمعی از مردم، فضای یک روضه خانگی را بازآفرینی کرده و میزبان چهرههای آیینی و مذهبی خواهند بود.
به گزارش ایلنا، مهمانان ویژه این برنامه شامل پیرغلامان اهلبیت(ع)، جمعی از بانوان شاعر آیینی و دکتر پروانه ـ شاعر و پژوهشگر دینی ـ هستند.
در کنار اجرای برنامههای آیینی، هدف اصلی این رویداد انجام یک اقدام خیرخواهانه است: جمعآوری کمک برای آزادی مادرانی که همراه با فرزندانشان در زندان بهسر میبرند. این پویش با مشارکت سازمان دیه و سازمان زندانها انجام میشود و برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردهاند که «حتی اگر شده یک مادر» در نتیجه این برنامه از زندان آزاد شود.
این ویژهبرنامه از تولیدات شاخص شبکه دو سیما است که با تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی روی آنتن میرود.