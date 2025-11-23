خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تورهای غیرمجاز و دفاتر گردشگری متخلف نقره داغ می شوند

تورهای غیرمجاز و دفاتر گردشگری متخلف نقره داغ می شوند
کد خبر : 1717945
لینک کوتاه کپی شد.

رییس انجمن دفاتر مسافرتی ایران: ویزافروشی، برگزاری مهمانی‌ها به اسم تور و گرانفروشی تورها با پیگرد قانونی مواجه می شود

دومین جلسه مقابله با تورهای غیرمجاز و تخلفات دفاتر گردشگری به همت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و با حضور مدیران و نمایندگان ارشد وزارت میراث‌فرهنگی، دادستانی تهران، دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در این نشست که معاون اجرایی دادستان تهران، فرمانده فراجا، مدیرکل حوزه وزارتی و مدیرکل حراست وزارت میراث ‌فرهنگی، مدیرکل میراث‌فرهنگی و معاون گردشگری استان تهران و مسئولین نهادهای نظارتی کشور حضور داشتند، گزارش کاملی از فعالیت کمیسیون مقابله با تورهای غیرمجاز و آژانس‌های متخلف توسط انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی ایران ارائه‌ شد.

«حرمت الله رفیعی» رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی کشور در این نشست با اعلام اینکه فعالیت‌ انجمن صنفی در راستای فعالیت‌ و اهداف دولت است و کوچکترین تخلف در دفاتر متخلف تحت‌ پیگرد قرار می‌گیرد، تاکید کرد: انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران با بیش از 5 هزار آژانس مسافرتی عضو این مجموعه، رویکردی همسو با دولت دارد و مشاهده هرگونه تخلف که منجر به لطمه به اعتماد عمومی و آسیب به صنعت گردشگری شود به سرعت پیگیری می‌شود.

او افزود: جلوگیری از تخلفاتی که توسط برخی دفاتر غیرمجاز و حتی شرکت‌ها و آژانس‌های مسافرتی مجاز درحال انجام است بسیار اهمیت دارد. از همین‌رو، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای نظارتی از جمله اقداماتی است که در کمیته مقابله با تورهای غیرمجاز و دفاتر متخلف در دست انجام است. 

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور با بیان اینکه تخلفات در گردشگری شامل شرکت‌های دارای مجوز، شرکت‌های منقضی شده، بلاگرها و حتی راهنمایان دارای کارت رسمی می‌شود، ادامه داد: برخی از دفاتر دارای مجوز اقدام به اجاره کانتر، فروش سربرگ جهت اجرای تور، فروش تور و افزایش نرخ تور بعد از عقد قرارداد می‌کنند. این درحالی است که بعضی شرکت ها که مجوزشان منقضی شده یا لغو مجوز شده اند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

رفیعی افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد بدون مجوز اقدام به فروش و اجرای تور می کنند و در فضای مجازی با ترویج بی بندوباری و مهمانی مختلط اقدام به جذب مسافر می‌کنند. موضوعاتی که اگر کوچکترین چشم‌پوشی در آن صورت بگیرد منجر به افزایش بی‌اعتمادی عمومی می شود. 

او در حضور مسئولان قضایی، اجرایی و متولیان گردشگری کشور خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به اقدامات غیرقانونی برخی دفاتر خدمات مسافرتی و دفاتر غیرمجاز گردشگری شد. 

به گفته رفیعی، کم‌توجهی به موضوع دفاتر متخلف و غیرمجاز باعث از دست رفتن اعتماد عمومی مردم، افزایش شکایات مردمی، خدشه به برند مقصد گردشگری، کاهش توریست، از دست رفتن اعتماد و خدشه به اعتبار آژانس‌های سالم و قانونمند می‌شود. 

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفت: بارها شاهد تخلفات در حوزه ویزا بودیم که برخی دفاتر متخلف، ویزافروشی کرده و ادعای فروش بلیت‌های تضمینی می‌دهند. درحالی که تحت هیچ شرایطی ویزای تضمینی وجود ندارد. یا اینکه تبلغات غیرقانونی در قالب تورهای ارزان، جعل دعوتنامه، همکاری با دلالان و کارچاق‌کن‌های خارج از سیستم رسمی، تغییر مدارک مالی و بانکی و شغلی کرده اند و این موارد موضوعاتی است که باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود. 

«علی طلوعی» مدیر کل میراث‌فرهنگی استان تهران نیز در ادامه این نشست گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران این موضوع را بسیار دنبال کرده است تا ساز و کاری برای آن پیدا کند. 

طلوعی افزود: در این رابطه به‌نظر می‌رسد تصدی‌گری باید از وزارتخانه گرفته شود و به بخش خصوصی با توجه به شناخت و عملکرد مناسبی که در این زمینه داشته واگذار شود. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران همچنین تاکید کرد: به‌طور کلی وظیفه دولت حمایت، نظارت و سیاست‌گذاری است و براساس دستور و ماموریت وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور تا حد امکان تصدی‌گری ها واگذار می شود و رسیدگی به چنین تخلفاتی به خود صنف محول خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب