پیام تسلیت سرپرست معاونت امور هنری در پی درگذشت هادی مرزبان

مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی احمدی، مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت. 

 در این پیام آمده است: 

«درگذشت استاد هادی مرزبان، هنرمند پیشکسوت و از چهره‌های ماندگار و اثرگذار تئاتر ایران، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه هنری و تمامی دوستداران فرهنگ و هنر این سرزمین است. 

استاد مرزبان، با سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر بر صحنه، نه‌تنها اجراهای ماندگار و نقش‌آفرینی‌های درخشانی از خود بر یادگار گذاشت، بلکه با منش والای انسانی و نگاه ژرف هنرمندانه‌اش، نسلی از هنرمندان جوان را پرورش داد تا چراغ تئاتر این سرزمین فروزان و روشن بماند. 

بی‌شک غیبت او بر صحنه تئاتر، خلائی دردناک است؛ اما میراث فکری، آثار ارزشمند و یاد روشنش در حافظه فرهنگی ایرانیان ماندگار خواهد ماند. 

اینجانب این مصیبت تلخ را به جامعه هنری کشور به ویژه هنرمندان هنرهای نمایشی، خانواده محترم آن استاد گرامی و تمامی شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و برای روح بلندش آرامش ابدی مسئلت دارم. 

محمد مهدی احمدی

مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

 

