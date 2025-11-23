پیام تسلیت سرپرست معاونت امور هنری در پی درگذشت هادی مرزبان
مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:
«درگذشت استاد هادی مرزبان، هنرمند پیشکسوت و از چهرههای ماندگار و اثرگذار تئاتر ایران، ضایعهای سنگین برای جامعه هنری و تمامی دوستداران فرهنگ و هنر این سرزمین است.
استاد مرزبان، با سالها تلاش خستگیناپذیر بر صحنه، نهتنها اجراهای ماندگار و نقشآفرینیهای درخشانی از خود بر یادگار گذاشت، بلکه با منش والای انسانی و نگاه ژرف هنرمندانهاش، نسلی از هنرمندان جوان را پرورش داد تا چراغ تئاتر این سرزمین فروزان و روشن بماند.
بیشک غیبت او بر صحنه تئاتر، خلائی دردناک است؛ اما میراث فکری، آثار ارزشمند و یاد روشنش در حافظه فرهنگی ایرانیان ماندگار خواهد ماند.
اینجانب این مصیبت تلخ را به جامعه هنری کشور به ویژه هنرمندان هنرهای نمایشی، خانواده محترم آن استاد گرامی و تمامی شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت عرض میکنم و برای روح بلندش آرامش ابدی مسئلت دارم.
محمد مهدی احمدی
مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»