جشنواره ملی «سرای سخن» میزبان هنرمندان عرصه اجرا و گویندگی میشود
فراخوان نخستین دوره جشنواره «سرای سخن» به میزبانی شهر یزد با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای حوزه اجرا و گویندگی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، فراخوان نخستین دوره جشنواره «سرای سخن» با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای حوزه اجرا و گویندگی منتشر شد.
این جشنواره به میزبانی شهر جهانی یزد؛ با رویکردی گسترده، به دنبال کشف استعدادها، حمایت از هنرمندان، توسعه خلاقیت هنری، پرداختن به معضلات فرهنگی و اجتماعی، آموزش روشهای نوین اجرا، تشویق نوجوانان و دانشآموزان به فعالیتهای هنری، تجلیل از پیشکسوتان، ترویج فضایل اخلاقی، حمایت از جوانان مستعد و ایجاد بانک اطلاعاتی از مجریان است.
متقاضیان برای شرکت در نخستین دوره جشنواره «سرای سخن» میتوانند تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴؛ مشخصات فردی، رزومه، یک قطعه عکس با کیفیت و نمونه اجرای خود را در قالب فیلم افقی یا فایل صوتی پادکست از طریق پیامرسانهای ایتا، بله و تلگرام؛ به شماره ۰۹۱۳۰۶۰۳۰۵۶ ارسال کنند. حداقل سن شرکتکنندگان ۷ سال تعیین شده و محدودیت سنی برای گروههای دیگر وجود ندارد.
این جشنواره در دو بخش اصلی شامل اجرای صحنه (کودک، نوجوان، بزرگسال و حرفهای) و پادکست و گویندگی (دانشآموزی و آزاد) برگزار میشود و استفاده از موسیقی زیرکلام در بخش پادکست ممنوع است.
روند داوری در دو مرحله انجام میشود؛ ابتدا آثار ارسالی ارزیابی و افراد منتخب به مرحله حضوری دعوت میشوند. در مرحله نهایی نیز امکان حضور داوران کشوری با توجه به شرایط اجرایی پیشبینی شده است.
برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای لوح تقدیر، تندیس و جوایز نقدی به برگزیدگان، بهمن ۱۴۰۴ در شهر جهانی یزد برگزار میشود. به همه شرکتکنندگان نیز گواهی حضور اهدا خواهد شد.
موضوعات محوری جشنواره شامل جوانی و جمعیت، فرهنگ و تمدن یزد و ایران، وطندوستی، سلامت روان، فضای مجازی، دوری از اسراف و امر به معروف و نهی از منکر اعلام شده است.
علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به دبیرخانه جشنواره سرای سخن در یزد، میدان معلم، خیابان جوادالائمه (ع) مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۰۹۱۳۰۶۰۳۰۵۶ تماس بگیرند.