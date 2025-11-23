خبرگزاری کار ایران
دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)

جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با طرحی از حامد مغروری برای عزاداری حضرت فاطمه (س) رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، سحرگاه امروز یکشنبه دوم آذر همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

در توضیح دیوارنگاره «مادرم زهرا و ایران سرزمین مادری» آمده است: «ما برای اینکه ایران، خانه خوبان شود، دل به زهرا (س) داده‌ایم‌».

طراح گرافیک این دیوارنگاره را که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، حامد مغروری برعهده داشته است.

