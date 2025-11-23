به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، تابلوی «وداع آخر» اثر هنرمند جوان محمدعلی نادری با همت مرکز هنرهای تجسمی، امروز اول آذرماه، با حضور جمعی از هنرمندان در نگاه‌خانه حوزه هنری رونمایی شد.

در حاشیه این مراسمِ رونمایی که در آستانه فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، محمد علی نادری خالق این اثر هنری گفت: تابلوی نقاشی «وداع آخر» تصویری از آخرین لحظات غسل و کفن کردن حضرت فاطمه زهرا (س) توسط همسر ایشان حضرت علی (ع) است.

وی گفت: حدود دو ماه و نیم برای خلق این تابلو زمان صرف شد تا این اثر با تکنیک رنگ روغن در ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰ سانتی متر تولید شود.

تابلوی «وداع آخر» در شب شهادت دختر نبی (ص) رونمایی شد

این هنرمند جوان گفت: ایده اولیه نقاشی «وداع آخر» را به صورت خطی اجرا کردم و در ادامه با ترکیب‌بندی و بحث‌های هنری، اثر را با دیدگاهی منحصر به خود، خلق کردم.

نادری از سابقه همکاری خود با حوزه هنری گفت: از سال ۹۰ با حوزه هنری استان بوشهر همکاری داشتم اما از سال ۹۶ با حوزه هنری در تهران همکاری خودم را آغاز کردم. این همکاری در قالب مجموعه طراحی و نقاشی شهدا بود که به نمایش در آمد. امروز هم با حمایت مرکز هنرهای تجسمی و با حضور استادان و هنرمندان از تابلوی «وداع آخر» در نگاه‌خانه حوزه هنری رونمایی شد.

محمدعلی نادری هنرمند و نقاش جوان عرصه هنرهای تجسمی متولد مرداد ۱۳۷۱ و اهل بوشهر است. او تحصیلات مقطع کارشناسی خود را در رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به پایان رسانده است. وی از کودکی به نقاشی علاقه‌مند بوده و موازی با تحصیل، در کلاس‌های نقاشی شرکت کرده است. علی بحرینی نخستین استاد او در نقاشی و طراحی بوده و محمدعلی نادری از سن ۱۴ سالگی در کلاس‌های این استاد شناخته‌شده، حضور یافته است. او همچنین از سال ۱۳۹۸ به عنوان شاگرد نزد حسن روح‌الامین حاضر شده و از آن تاریخ تاکنون، نقاشی را به شکل جدی و متمرکز دنبال کرده است.

