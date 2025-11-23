خبرگزاری کار ایران
دبیر جشنواره تئاتر فجر درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت

دبیر جشنواره تئاتر فجر درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت
پیام تسلیت وحید فخر موسوی دبیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر در پی درگذست استاد هادی مرزبان منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، وحید فخر موسوی دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در پی درگذشت هنرمند فقید هادی مرزبان، متنی را منتشر کرد. 

در متن پیام تسلیت دبیر فجر آمده است: 

«دلداده صحنه و عاشق نمایش‌های ایرانی، رفیق رادی، آسمانی شد. 

سوگ هنرمند فقید، استاد هادی مرزبان، مردی از تبار صحنه‌های سترگ تئاتر اصیل ایرانی که همچون رفیق دیرین و ماندگارش (اکبر رادی)، عاشق بی‌چون و چرای نمایش‌های ایرانی بود، قلب تمامی هنرمندان و فعالان تئاتر ایران را به اندوهی بزرگ نشاند. 

هادی مرزبان، پیشکسوتی بزرگ و یاری‌رسان بی‌دریغ بود که سال‌ها با نفس خود، جان تازه به تئاتر ایران بخشید و همواره در حمایت از این هنر مردمی و فرهنگ‌ساز، پیش‌قدم و دلسوز ماند. عشق او به نمایش ایرانی، آمیخته با شناخت عمیق روابط انسانی و جامعه بود. آثار و منش او در اذهان هنردوستانی که دل در گرو این هنر داشتند، همیشه مانا خواهد ماند. 

در فقدان این هنرمند بزرگ، برگزارکنندگان رویداد بین المللی تئاتر فجر ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان از خداوند منان برای روح پاک و بزرگ او، آرامشی ابدی و قرین رحمت واسعه الهی مسألت می‌کنند. 

استاد هادی مرزبان زنده است و یاد و نامش همواره بر صحنه‌های این سرزمین جاری خواهد ماند.»

