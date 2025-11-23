ارسال بیش از ۴۸۰ اثر به «جشنواره سنتورنوازی فرامرز پایور»

به گزارش ایلنا، با پایان مهلت ارسال آثار به «جشنواره ملی سنتورنوازی فرامرز پایور»، دبیرخانه این رویداد اعلام کرد که بیش از ۴۸۰ اثر از سراسر کشور به نخستین دوره جشنواره رسیده و داوری آن‌ها به‌زودی آغاز می‌شود.

فراخوان نخستین دوره این جشنواره اواسط مهرماه سال جاری منتشر شد و با پایان مهلت ارسال آثار در ۳۰ آبان‌ماه، روند ارزیابی آثار دریافتی از روزهای آینده آغاز خواهد شد.

محمدرضا عزیزی، دبیر اجرایی جایزه ملی سنتورنوازی فرامرز پایور با اعلام این خبر گفت: شرکت‌کنندگان در چهار گروه سنی «الف تا د» در دو مرحله شامل ارسال ویدئو و اجرای حضوری با یکدیگر رقابت می‌کنند.

با پایان یافتن مرحله ارسال آثار، داوری مرحله نخست به‌زودی آغاز می‌شود و پس از آن اسامی راه‌یافتگان به مرحله دوم – داوری حضوری – اعلام خواهد شد.

او با اشاره به نامگذاری این رویداد به نام فرامرز پایور، افزود: این جشنواره تنها به سبک استاد پایور محدود نمی‌شود و با رویکردی فراگیر، به سنتورنوازی در تمامی سبک‌ها می‌پردازد. محمدی همچنین از پیش‌بینی بخشی ویژه برای بداهه‌نوازی سنتور خبر داد و اعلام کرد جزئیات آن به‌زودی منتشر خواهد شد.

دبیر اجرایی جشنواره در ادامه از همراهی پیشکسوتان و هنرمندان فعال عرصه سنتورنوازی قدردانی کرد و گفت: از آغاز فعالیت این جشنواره، حضور هنرمندان چه در مقام داور و چه به‌عنوان مشاور، انگیزه دست‌اندرکاران را در برگزاری هرچه بهتر این رویداد دوچندان کرده است و امید می‌رود این حمایت‌ها به ارتقای سطح جشنواره منجر شود.

نخستین دوره جایزه ملی سنتورنوازی فرامرز پایور به‌صورت مستقل و با مشارکت فرهنگسرای ارسباران و حمایت فصلنامه «مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی» از ۲۱ آذرماه، سالروز درگذشت فرامرز پایور آغاز می‌شود و ۲۹ آذرماه، هم‌زمان با سالروز درگذشت ابوالحسن صبا در فرهنگسرای ارسباران به کار خود پایان خواهد داد.

انتهای پیام/